SEVENTEEN HOSHI 穿上Canada Goose春夏系列，展现率性告别魅力

入伍在即的我们HOSHI真的把握每个moment同CARATs见面！九月十六日就要入伍，但最近这段时间HOSHI真的超级忙碌！HOSHI X WOOZI Fan Concert "WARNING"场场爆满，三月推出BEAM专辑大获成功，加上SEVENTEEN十周年庆祝活动，这工作量真的让人心疼又佩服！

HOSHI代言工作都接不停，最新就系为Canada Goose拍摄Snow Goose 2025春夏胶囊系列造型照！一睇到那辑相片真系被HOSHI嘅气质震撼了！造型照灵感取材自80年代纽约青年与地铁的粗犷气息，并将其置於辽阔山景与斑驳美国列车之中，HOSHI宛如自由旅人穿梭於过去与未知之间，完美演绎了那种游刃有余的静谧感！





那辑照片最吸睛的系HOSHI身穿Snow Goose系列展现出的率性魅力！冷冽色调与简约剪裁交织出一份游刃有余的静谧感，既是舞台偶像的延续，亦是踏入新篇章前的告别风景。呢种轻盈而洗炼的夏日姿态，真系将Canada Goose嘅高端工艺与实用机能完美融合，赋予盛夏崭新风貌！



CARATs见到HOSHI呢个造型都超心动，纷纷话想要同款！由Haider Ackermann 打造的Snow Goose 2025夏季胶囊系列第二波单品，延续对冒险精神与风格突破的颂扬，将经典实用轮廓以当代语汇重新诠释。呢个系列真系好适合HOSHI嘅性格，既有佢表演时的爆发力，又有佢私底下的温柔一面！



好消息嚟啦～而家Snow Goose 2025夏季续章系列已经於指定香港海港城及澳门银河专门店发售！想要HOSHI同款率性造型嘅CARATs快啲去入手啦！

系列焦点单品包括：

* Zenith T恤 - HKD 2,700

* Pulse 长袖紧身运动上衣 - HKD 3,000

* Solstice 背心 - HKD 6,500

* Rigel 连帽上衣 - HKD 4,500

* Dawn圆领上衣 - HKD 4,500

* Valor 派克大衣 - HKD 12,500

想在HOSHI入伍前拥有同款造型嘅话，记得把握时间啊！呢个夏天就用Canada Goose Snow Goose系列，展现属於自己嘅率性魅力同冒险精神！

店铺详情：

* 香港尖沙咀海港城港威商场 G202-3 号铺 |

* 澳门路氹「澳门银河™」时尚汇购物中心 1008 & 1010 号铺 |

