G-Dragon一句话让VIP沸腾！BIGBANG合体影片中亲口预告：明年20周年的企划多到画不完

天团BIGBANG成员G-Dragon（权志龙）近日在队友大声的YouTube频道「家大声」中，与太阳、大声合体庆祝出道19周年，不仅掀起全球粉丝回忆杀，更直接预告：「明年20周年的企划多到画不完！」让粉丝激动直呼「等不及了！」

上周大声的频道陆续公开「BIGBANG出道19周年纪念Home Party」影片，先是19日发布预告，22日公开正片，短短两天内观看次数突破230万！而9个月前曾创下1,580万观看纪录的「BIGBANG完整体合体影片」再度被粉丝疯狂重温，显示帝王级偶像人气不减。

本次影片最大亮点绝对是「人生初MC」G-Dragon！虽然紧张到手忙脚乱，却贡献全场笑点：他先是幽默介绍成员：「现在要召唤我的兄弟们、老伙伴们... 老伙伴～请出场！」接著疯狂输出即兴吐槽，连成员都笑到弯腰。太阳说话时他疯狂附和烘托气氛，听到大声夸他「哥今天做得超棒」时，更傲娇回呛：「这不是当然的吗！」



派对中还设置「回忆小屋」，展出出道初期专辑、照片，三人更即兴重现当年经典姿势：包括2006年演唱会反串SES女团造型、首场签名会青涩照，甚至最近太阳演唱会后台合照，让粉丝直呼「眼泪要流出来了」。 而CL、SEVENTEEN成员Hoshi、演员高庚杓、孙娜恩、歌手Vince、舞者权宁得、权宁敦等好友惊喜现身的祝贺影片，更让现场气氛嗨到顶点！最让粉丝疯狂的是G-Dragon亲口提及明年即将到来的BIGBANG20出道周年，他表示：「要画（计划）的东西太多反而烦恼... 画著画著总会成的！」大声更补充：「我们正在认真准备成人礼（20周年纪念）计画！」暗示将有重磅活动。

影片播出后全球粉丝瞬间暴动，纷纷狂刷：「看到GD嗨成这样我就放心了」、「谢谢你们守护了BIGBANG 19年谢」、「明年20周年我已经准备好钱包了！」

此外，G-Dragon目前正进行第三次世界巡演「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]」，已完成12个城市演出，8月31日起将陆续登陆拉斯维加斯、洛杉矶等美国城市，并将攻占巴黎！同时举办的「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION ： Übermensch」媒体展览，9月7日前在香港、8月30日至9月15日在大阪接力展出，艺术龙全面霸占全球视野！

