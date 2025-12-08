《AAA》让《云画的月光》朴宝剑＆金裕贞CP复活！网：「现场还有爱纯和德善」、「朴宝剑的X」

颁奖典礼《AAA》（Asia Artist Award）今年逢十周年，移师台湾举行也扩大规模，其中特别增设的「AAA 10传奇CP奖」，竟然「复活」了2016年的韩剧经典CP之一，《云画的月光》朴宝剑与金裕贞！

金裕贞明显讶异拿到奖，愣在原地，朴宝剑还回头牵她。朴宝剑一度摸著胸口，似乎也在表达「吓了一跳」。朴宝剑感言表达能在《AAA》十周年拿下这样的奖很有意义且「很美丽」，明年才是《云画的月光》十周年，很感谢《AAA》第一届和第十届都能和金裕贞一同参与。



金裕贞则说，能一直在同个空间一同演戏很有意义，而在这愉快的场合，很感谢颁给他们如此有意义的奖项，承诺会更努力展现更好的样貌。金裕贞讲完「谢谢」，朴宝剑也凑近麦克风喊谢谢，且主动和金裕贞比爱心，当年的忠实观众、CP粉心脏都要爆炸了吧？



X有网友截录此画面说：「但现在德善和爱纯都在旁边，朴宝剑还是得第二个CP奖，不要再逗人笑了，电视剧版的《换乘恋爱》ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ。」引起热烈讨论，转发其他网友转发说「《云画》甚至还是IU演的《月之恋人—步步惊心：丽》竞争作品」、「本人也觉得很神奇，超好笑」、「不是《亲爱的X》而是《朴宝剑的X》了」……



아샤갈 AAA 또 시작함 레전더리 커플이라고 박보검 김유정 10년 전 구르미로;;;;;;;; 커플상을 줌 아 본인들도 놀람ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄹㅈㄷ 맞는데 지금 덕선이랑 애순이가 옆에 있는데 박보검 두번째 커플상이라고 아 그만웃겨 https://t.co/paiD2eWjql pic.twitter.com/6IKbrHpfUQ — ..끄 (@bookkeukkeu) December 6, 2025

「德善和爱纯」指的就是惠利和IU。朴宝剑和惠利演的《请回答1988》是十年前经典，且正要推出十周年综艺节目，而和IU合拍的《苦尽柑来遇见你》是今年的大热门，朴宝剑也确实才刚和IU拿「AAA最佳CP奖」，下秒就和X（前任）金裕贞拿「AAA 10传奇CP」，一场颁奖典礼同时和不同演员拿了两次CP奖，实属罕见XD。



而说《云画的月光》「CP复活」其实不完全正确，《云画的月光》主演群至今仍有联系，去年一起演出综艺节目《青春MT》，今年上半年还在朴宝剑主持的《The Seasons–朴宝剑的Cantabile》上合体‎，只是《AAA 2025》共比爱心「真的太甜了」，糖度甜过《苦尽柑来遇见你》CP啊！见两人那么甜，亦有网友开始敲碗他们再合作了！



2025 AAA 10 Lengendary Couple

<구르미 그린 달빛> 박보검x김유정 상 탔다ㅁㅊ

2025년 이영라온 투샷 실존!!! pic.twitter.com/eAwJS5dmmU — 루키 (@o3o_rookie) December 6, 2025

