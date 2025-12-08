《AAA》让《云画的月光》朴宝剑＆金裕贞CP复活！网：「现场还有爱纯和德善」、「朴宝剑的X」
《AAA》让《云画的月光》朴宝剑＆金裕贞CP复活！网：「现场还有爱纯和德善」、「朴宝剑的X」

韩剧   2025年12月8日   星期一09:05   草莓  

（封面图源：KBS、LINE TV@《2025 AAA颁奖典礼》截图）

颁奖典礼《AAA》（Asia Artist Award）今年逢十周年，移师台湾举行也扩大规模，其中特别增设的「AAA 10传奇CP奖」，竟然「复活」了2016年的韩剧经典CP之一，《云画的月光》朴宝剑与金裕贞！

《云画的月光》海报（图源：KBS）9年前的朴宝剑和金裕贞（图源：KBS）

金裕贞明显讶异拿到奖，愣在原地，朴宝剑还回头牵她。朴宝剑一度摸著胸口，似乎也在表达「吓了一跳」。朴宝剑感言表达能在《AAA》十周年拿下这样的奖很有意义且「很美丽」，明年才是《云画的月光》十周年，很感谢《AAA》第一届和第十届都能和金裕贞一同参与。
（图源：LINE TV@《2025 AAA颁奖典礼》截图）

金裕贞则说，能一直在同个空间一同演戏很有意义，而在这愉快的场合，很感谢颁给他们如此有意义的奖项，承诺会更努力展现更好的样貌。金裕贞讲完「谢谢」，朴宝剑也凑近麦克风喊谢谢，且主动和金裕贞比爱心，当年的忠实观众、CP粉心脏都要爆炸了吧？
（图源：LINE TV@《2025 AAA颁奖典礼》截图）

X有网友截录此画面说：「但现在德善和爱纯都在旁边，朴宝剑还是得第二个CP奖，不要再逗人笑了，电视剧版的《换乘恋爱》ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ。」引起热烈讨论，转发其他网友转发说「《云画》甚至还是IU演的《月之恋人—步步惊心：丽》竞争作品」、「本人也觉得很神奇，超好笑」、「不是《亲爱的X》而是《朴宝剑的X》了」……

「德善和爱纯」指的就是惠利和IU。朴宝剑和惠利演的《请回答1988》是十年前经典，且正要推出十周年综艺节目，而和IU合拍的《苦尽柑来遇见你》是今年的大热门，朴宝剑也确实才刚和IU拿「AAA最佳CP奖」，下秒就和X（前任）金裕贞拿「AAA 10传奇CP」，一场颁奖典礼同时和不同演员拿了两次CP奖，实属罕见XD。
德善不依（误）（图源：LINE TV@《2025 AAA颁奖典礼》截图）爱纯眼睁睁看著宽植牵别人，英凡笑得很开心（图源：LINE TV@《2025 AAA颁奖典礼》截图）爱纯和宽植（图源：LINE TV@《2025 AAA颁奖典礼》截图）

而说《云画的月光》「CP复活」其实不完全正确，《云画的月光》主演群至今仍有联系，去年一起演出综艺节目《青春MT》，今年上半年还在朴宝剑主持的《The Seasons–朴宝剑的Cantabile》上合体‎，只是《AAA 2025》共比爱心「真的太甜了」，糖度甜过《苦尽柑来遇见你》CP啊！见两人那么甜，亦有网友开始敲碗他们再合作了！
《云画的月光》主演在《青春MT》重聚（图源：IG@bogummy）

