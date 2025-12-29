NU’EST 出身白虎今天正式入伍！行程排到最后一刻，吐露心声：「能这样离开，真的很幸福」

经典男团 NU’EST 出身的歌手白虎（30岁，姜东昊）於今天正式入伍，并提前准备了「每日影片」希望能持续陪伴粉丝直到他退伍。

白虎於29日上午进入忠清南道论山陆军训练所，接受基础军事训练后，将以陆军现役兵身分服役。并未另外举行相关活动。



白虎直到入伍前一刻仍持续进行活动行程，展现对粉丝的满满爱意。当天上午播出的 MBC FM4U《Good Morning FM 我是Tei》电台节目中，他现身向粉丝道别，送上入伍前的最后问候。

透过可视广播亮相的白虎表示：「今天能见到大家真是我的荣幸。能在离开前和大家告别，我更是感到无比幸福。」他接著说：「我说过想把行程排得满满地再走，结果真的排得很满，连到早上都还在工作。能这样离开，真的很幸福。」

此外，他也预告：「从今天起到退伍那天为止，我已经拍好每天要给粉丝看的短影片，会一路公开到我回来的那天。」并向粉丝表示：「我会没事的，所以不要太担心，我会健康地回来，开心地继续活动，我很快就回来了。」

白虎於 2012 年以团体 NU’EST 出道，之后发行了〈Hello〉、〈Overcome〉、〈FACE〉等作品。2017 年出演 Mnet 选秀节目《PRODUCE 101》第二季，并以小分队 NU’EST W 进行活动。

2020 年团体解散后，他以 SOLO 歌手身分出道，发表〈Elevator〉、〈LOVE OR DIE〉等歌曲。凭藉结实的肌肉身材与火热的舞台魅力，获得「Waterbomb 男神」的称号。



近年也投入演技活动，去年登上音乐剧《玛丽安东妮》的舞台，今年则出演 Channel A 电视剧《代替旅行》。

