【K社韩国小百科】朝鲜国王竟不能吃辣？ ！《暴君的厨师》燕熙君初尝拌饭狂咳以为被下毒，原来辣椒也是「穿越者」

由少女时代润娥和新人演员李彩玟主演的Netflix新剧《暴君的厨师》上周末新鲜开播，其中有一个细节，来自现代的润娥给朝鲜君王和民女制作辣椒酱拌饭，后者食用后竟十分不适、被呛到狂咳，相当大家颠覆对韩国人「无辣不欢」的印象。 其实，这一「反直觉」的剧情却是完全符合朝鲜历史。

《暴君的厨师》改编自网路小说《作为燕山君的厨师生存下来》，讲述2025年的米其林三星主厨「延志永」意外穿越到朝鲜时代，必须给暴君「燕熙君李献」制作美味料理才能存活，好在燕熙君拥有「绝对味觉」、是真正的美食家，对延志永料理手艺的让她欣赏屡屡脱险。 轻松搞笑的剧情和两位演员的化学反应获得一致好评，收视率也从第一集的4.9%快速升到第二集的6.6%。



第一集里，延志永和燕熙君被困深山猎场，在禁标内的一户旧屋歇息，延志永利用屋内食材和从现代带来的制作调味料了「奶油辣椒酱拌饭」，吃得津津有味。 然而，燕熙君和民女徐长今却被辣得睁不开眼睛、咳嗽不已，燕熙君本就认为来历不明的延志永是不吉的「鬼女」，这下更怀疑她下毒。 不过，两人很快就发现了辣味之后的奇妙风味，盛赞是「至今吃过最美味的食物」，最终把一大盆拌饭吃个精光。 （嗜辣民族基因觉醒？ ）



其实，别看现在的韩国饮食大多都是红彤彤，朝鲜半岛居民的吃辣历史也许还不到300年。在剧中这个时间点，辣椒甚至尚未传入韩国，和延志永一样，是来自未来的「穿越者」。



辣椒初入朝鲜艰难求生

辣椒原产自南美洲，16世纪末朝鲜后期的壬辰倭乱（万历朝鲜之役）时期经由日本传入朝鲜，一开始居然被认为有毒，只用作观赏植物或干脆当作野草，直到18世纪后段才获得广泛使用。 朝鲜外交官李睟光於1614年出版的朝鲜百科全书《芝峯类说》记载道：「南蛮椒有毒，经倭国进入朝鲜，也称倭芥子。」书中称，有酒馆将辣椒掺入烧酒售卖，导致多人饮用后一命呜呼。 这一说法可能因为当时的朝鲜人对辣椒素带来的灼烧感十分陌生，出於戒心而误以为有毒，而这一谣传又很可能导致辣椒在朝鲜的传播十分缓慢。

朝鲜王朝时期，辣椒也被写作「苦草」，当时「苦」字的含义就是「辣」。 实际上，辣椒素除了让人感到疼痛，还有防止油脂氧化酸败、去除鱼腥味、促进乳酸菌生长的功能，从化学角度来看十分适合应用於制作发酵食品。



现在大家熟知的韩式泡菜「辛奇」多为红艳艳的颜色，少不了辣椒带来的热辣口味，但传统的辛奇只使用盐巴水腌制，口味清淡。 辣椒传入朝鲜约100年后，仍未出现用其制作辛奇的记载。 1670年前后，身为庆尚道两班（贵族）的安东张氏贞夫人张桂香，为了向儿媳和女儿传授料理知识，於75岁高龄时撰写《飮食知味方》一书，如今被誉为韩国最早的料理文献。 书中介绍了146种食物，包括18种面粉类食物、44种鱼类和肉类料理，以及酒、韩菓、醋等等，却对辣椒只字未提，可见辣椒在当时尚未普及。

朝鲜人食用辣椒的记载最初出现於1766年，这时辣椒传入朝鲜已有200年之久。 太医院内医柳重临在《增补山林经济》一书中首次记载了用辣椒制作辛奇的配方，即「沈萝葍醎菹法」和「黄瓜淡菹法」，前者 是将带叶萝卜和刺松藻、南瓜、茄子等蔬菜中加入辣椒、川椒、芥末、大蒜汁，也就是现今的小萝卜辛奇，后者则是将小黄瓜三面剖开塞入辣椒粉和大蒜进行发酵，也就是如今小黄瓜辛奇的前身。



另外，辣椒的加入使得海鲜酱得以大量加入辛奇的制作当中，大大丰富了辛奇的种类。 在1670年至1671年的庚辛大饥馑期间，草木枯萎、制盐成本飙升，导致盐巴成为奢侈品，百姓开始使用海鲜酱代替盐巴。 这一尝试虽然避免了盐巴腌制泡菜的苦味，但也带来了鱼腥味的问题，恰好成本低廉的辣椒可以中和鱼腥味，最终成为辛奇制作中不可或缺的材料。



Photo by Daniel on Unsplash



那么，燕熙君的原型燕山君生活於什么年代呢？ 燕山君姓李名㦕，是朝鲜第10代君主，生於1476年、卒於1506年。 别说辣椒普及，距离辣椒传入朝鲜还差100年之久呢。



辣椒在韩国人心中的独特意义

在韩国，红色象徵太阳和火焰，被认为是驱邪的颜色，因此辣椒也被用作辟邪的象徵。 民间在酿制酱料后，会将红辣椒和木炭串在稻草绳上挂在瓮的四周，或者直接放进瓮里，以阻止会破坏酱味的邪灵侵扰。 庆尚北道东海岸地区的「别神巫祭」（별신굿，为确保村庄繁荣昌盛而举行的仪式）里，也会在祭桌上放置一盘盐、三碗浸泡红辣椒与木炭的水，令邪祟不敢靠近。

此外，因为辣椒的形状与男性生殖器相似，民间相信若在胎梦中梦见辣椒便会生男孩。 依照习俗，若生下男婴则要把红辣椒和木炭串在左旋的稻草绳上挂於大门上方，象徵著男孩能吃苦耐劳、获得成功; 而若生下女儿则要悬挂松针，因为松叶即使枯萎凋零，两片叶子也不会分离，寓意女子对丈夫保持坚贞不变的贞操。



Photo by Elle Hughes on Unsplash

