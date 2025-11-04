【韩网热门】业界票选「2025最佳电视剧TOP 7」：《苦尽柑来遇见你》夺冠，《暴君的厨师》《外伤重症中心》紧随其后

韩媒Joynews24近日向110位业内人士展开调查，受访者包含娱乐公司和电视台员工、影视内容制作人、娱乐记者等。 根据投票结果，今年公认的最佳电视剧包括以下几部：

1. 《苦尽柑来遇见你》（48票）



2. 《暴君的厨师》（18票）



3. 《外伤重症中心》（10票）



4. 《你和其余的一切》（9票）



5. 《未知的首尔》（7票）



6. 《如此亲密的背叛者》（3票）



7. 《照明商店》《家母螳螂》《机智住院医生生活》《鱿鱼游戏》第二、三季（2票）





此外，获得提及的还有《金子般我的明星》《下流大盗》《百次的回忆》《鬼宫》《狂医魔徒》《血谜拼图》《我的青春》《比天国还美丽》《正年》《爱麻夫人热映中》等。

韩国网友评论：

1. 令人信服的排名kkk

2. 《百次的回忆》《比天国还美丽》是谁选的啦

3. 我就知道，第一肯定是《苦尽柑来遇见你》！真的超好看

4. 虽然结局有点不满意，但《暴君的厨师》是我今年看得最开心的一部

5. 《未知的首尔》ᅲᅲᅲᅲ我心中的第一名

6. 《未知的首尔》拍得太好了，希望更多正在度过艰难时期的年轻人能看到这部剧

7. 《你和其余的一切》ᅲᅲᅲᅲᅲ成为我的人生爱剧了

8. 前1、2、3名我都超爱，看得心服口服哈哈

9. 榜上这几部我一部都没看过唉

10. 《苦尽柑来遇见你》《你和其余的一切》《未知的首尔》，再加上最近在播的《台风商社》《金部长的梦想人生》，都是超棒的剧

11. 这些都是今年的？ 哇... 我今年看剧真的看好多喔

出处：https://theqoo.net/hot/3977921103

