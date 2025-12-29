安普贤＆李主傧26公分最萌身高差成《春日狂热》亮点！安普贤：这种「体型差化学反应」真的很少见！

安普贤与李主傧主演的《春日狂热》还没开播就已经引起热烈讨论！大家是不是也超期待他们的合作呢？

tvN新剧《春日狂热》（Spring Fever）讲述性格冷漠的乡间小学老师尹春（李主傧 饰）和热情如火全身充满结实肌肉的男子宣在奎（安普贤 饰），逐渐融化彼此心灵，充满粉红氛围的春日罗曼史。



安普贤在剧中饰演「需要注意的人物」宣在奎，一位常以异想天开行动让村子沸腾的角色。他体格健壮、肌肉发达，外表给人强势或具威吓感的印象，因此经常被误解。然而，他其实是 JK Power Energy 的代表，个性善良、乐於助人，私底下还有「侄子傻瓜」的温暖一面。



李主傧则饰演新水高中伦理教师尹春，过去性格外向、善於社交，因活泼的谈吐常受到周遭关注。但因个人经历逐渐封闭自我，主动与人保持距离、过著低调生活。在首尔时，由於学校流传对他不利的传闻，他自愿调任到乡下的高中。



身高187公分的安普贤，搭配161公分的李主傧，26公分的最萌身高差也成为话题亮点之一。在制作发布会上，谈到《春日狂热》的观看亮点，安普贤表示：「这种等级的『体型差化学反应』应该很少见（笑）。再加上方言带来的魅力、釜山男生与首尔女生之间的逗趣互动，频率看起来好像不太对，却又意外聊得来，这些都是这部作品的可爱看点。」

李主傧更是大力称赞：「我觉得这部戏真的把安普贤前辈的身体条件发挥到100%。他的体能强到让人怀疑是不是天生就不一样，任何高难度要求都能轻松完成。那种就算去参加铁人三项也一定能夺冠的体力和体格，本身就超有魅力！」



而《春日狂热》改编自白敏雅的同名网络小说，由《君主—假面的主人》、《和我老公结婚吧》朴元国导演执导，将在明年1月5日播出。

