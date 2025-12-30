超人气明星夫妻、低调行善多年！玄彬＆孙艺真年末再捐 2 亿韩元帮助低收入的病患们

玄彬、孙艺真夫妻继去年之后，今年也再次实践温暖的分享。

演员玄彬、孙艺真夫妻在年末之际，为需要医疗支援的病患展开捐赠活动。此次捐款将用於三星首尔医院的儿童与青少年患者，以及正面临经济困难的低收入病患之治疗费用，总金额为 2 亿韩元。



针对此次捐赠，两人表示：「希望能为正在接受治疗的患者与其家属，带来一点点的安慰与帮助。」



玄彬、孙艺真夫妻每年都持续进行包含医疗支援在内的分享活动，将温暖传递给有需要的人们。除了个人捐款外，两人也曾於 2023 年一同向婴儿保护箱（Baby Box）捐赠 1 亿 5,000 万韩元。此次捐赠同样是长期行善的一环，寄望能为在治疗过程中感到辛苦的患者与家属带来些许安慰与帮助。

另一方面，玄彬目前透过 Disney+ 原创系列《韩国制造》与观众们见面，在剧中饰演觊觎 1970 年代韩国权力的中央情报课课长：白冀兑，目前好评不断。孙艺真则在电影《徵人启弑》（导演：朴赞郁）获奖之后，正等待 Netflix 系列《丑闻》的公开，目前也正在拍摄《Variety》。





