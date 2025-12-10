曹世镐因争议下车！刘在锡独自主持的《刘QUIZ》会找接任者吗？官方透露「正在讨论中」

因被卷入与黑道相关的疑云，曹世镐决定自行退出《刘QUIZ ON THE BLOCK》与《两天一夜》，此时《刘QUIZ》官方也正苦恼於后续的替代方案。

9日，tvN 热门综艺节目《刘QUIZ》相关人士表示：「我们尊重曹世镐在深思熟虑后，做出了退出节目的决定。曹世镐将不会参与节目后续的录制工作。」并说明了立场。



目前已完成两周份量的节目录影，制作组表示：「该部分将依照原定编排播出；而本周录影因已与预定出演的来宾约定，因此难以取消，将在没有曹世镐的情况下进行。今后也会继续努力，为大家带来精彩的节目。」

《刘QUIZ》自试播起，便以刘在锡、曹世镐两位 MC 在街头随机访问市民的形式获得大量喜爱。即使后来改为室内录影、事前邀请嘉宾，两人的化学反应依然是节目发展的核心，因此如何填补曹世镐的空缺也备受关注。





官方则向韩媒TVDaily表示：「是否寻找曹世镐的接任者仍在讨论中，尚未有定案。」谨慎地留下这样的回应。



近期曹世镐因网路上有人爆料其友人涉及组织犯罪而陷入争议。爆料者 A 某声称他与曹世镐交情超过10年，甚至收到高价礼物，提出相关疑点。对此，曹世镐方面强调：「的确是熟人，但除此之外的主张皆毫无根据。」并预告将对爆料者采取法律行动。



然而在数日争议后，曹世镐於昨天（9日）上午宣布退出 tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》与 KBS2《两天一夜》。他亲自对外说明并为一连串的争议致歉，表示：「虽然确实是熟人，但因那段关系而提出的各种疑惑全都不是事实。」并否认曾为特定人士做宣传、收受金钱等传闻，同时也强调，之后将对恶意散布不实讯息者采取更严正的法律行动。

