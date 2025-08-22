李俊昊时隔2年以《台风商社》回归！与金敏荷一起拯救面临破产的商社，剧本阅读照公开

《台风商社》将接挡《暴君的厨师》在10月播出，看完润娥后接著看李俊昊，这个追剧日程太幸福了吧！

tvN新剧《台风商社》讲述1997年 IMF（亚洲金融风暴）面临破产危机，正面迎战的中小企业及其家族奋力挣扎的故事。近日公开剧本阅读现场，除了李俊昊、金敏荷两位主演外，配角阵容也非常华丽！



李俊昊饰演台风商社的代表「姜台风」一角，在父亲过世前，是标准的「狎鸥亭柳橙族」，但在1997年 IMF 时，父亲一手创办的「台风商社」面临破产危机，他为了守护去世的父亲非常珍贵的台风商社而孤军奋战。李俊昊以充满自信的眼神和坚定的台词声压倒现场，而他近年出演的《衣袖红镶边》、《欢迎来到王之国》都大获成功，他会在《台风商社》展现什么样的新面貌？



而金敏荷饰演负责家庭生计的 K-长女，在「台风商社」工作并梦想著成为帅气职业女性的「吴美善」，特别是完美再现那个时期的首尔口音，让人感觉就像是生活在1997年一样。金敏荷在《柏青哥》系列中细致地描绘金善慈青少年时期的复杂心理，受到全球关注，这次会如何这个角色？令人期待！



配角包含金英玉、成东镒、金志映、金玟锡、李昌勋、金在华、金松日、李相真、权韩率、权恩成、朴成妍、金相浩、无真星等，很多位都是经常出现在韩剧里的实力派演员呢！制作组更表示：「《台风商社》讲述坚持到IMF的平凡人内心炽热的生存记，将给当时生存下来的X一代带来记忆和共鸣，给MZ一代带来理解父母那代的安慰和共鸣，希望能够给观众带来希望与勇气。」希望可以快点到10月，想快点看播出啊！



