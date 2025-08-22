【韩网热门】提分手就送巨款、名牌包... 最近流行的分手文化是「财物补偿」？

近日有网友PO文询问给女友5000万韩元作为分手礼物是否合适，在韩网引起大量讨论！

原PO解释称，两人交往了很久，因认为双方性格不适合结婚而打算提出分手，这时女友已经33岁、因为自己而错过了结婚时机，原PO对此感到抱歉，考虑送给她5000万韩元作为补偿。

其他网友回复分享了自己的经历，有人说和交往5年的前女友分手后感到抱歉，快递送了香奈儿包包给她，但对方没有接收; 有人说朋友恋爱7年分手后因同样的理由收到了5000万韩元，一开始很生气，得知前男友对她感到抱歉、真心希望她幸福后就收下了，后来和其他男人幸福地生活在一起，这也是前男友所希望的结局。

有人认为这种感情太奇怪了，又不是父亲，很难理解这种类似抱歉和感恩的心理，也担忧女方的丈夫万一得知也许会感到不悦，不如用这笔钱投资或购置不动产。



韩国网友评论：

1. 别骗我了，哪有这种流行

2. 是真的就好了

3. 在约会时使用共同存摺、约会费用男女分担的国度，怎么会有这种东西？

4. 最好是有分手费啦，分手后把曾经赠送的礼物要回来的人，都不在少数呢kkk

5. 是说把租赁女友的费用一次结清的意思吗？这不是人格侮辱吗？

6.只是想用钱轻松地摆脱罪恶感吧...

7. 好像把人当作物品看待，超恶心，如果是我的话绝对不会收

8. 天呐，原来是流行吗？ 我朋友里也有这样的情况，分手后前任帮忙交了好几年房租

9. 这是真的，我用分手礼物做理财，现在存到1亿了

10. 我前任给的是现金和金条

11. 确实有在流行，我周围有人收到办公室套房、有人收到金子

12. 10年前亲眼看到朋友的前任给她一台中型轿车作为分手礼物

13. 大概20年前吧，我朋友交往7年分手后收到2000万

14. 因为赠与税的关系，最近好像是限额5000万吧？ 不过实物又是另外一回事

15. 常听说有给「离别费」的情况，有的是用钱给，也有男人搬走之后把原本租的房子转到女方名下，或者把车给她

16. 有点钱的人真的会给，我朋友也拿过，有点像对方做错了事、给慰藉金的感觉。 听说他们平常过生日也会直接送大笔现金，所以收钱本身并不尴尬。 如果一方特别有钱就更会这样，反正就是用钱来解决矛盾的模式

17. 虽然蛮奇怪的，但比起分手之后跟踪女方、用刀子捅人，还是好太多了kkk

18. 大家就当是真的，一律回答「没错」吧！这样才能形成文化！

19. 5000万已经是好几年前的数字，最近至少都要一亿韩元

20. 为什么现在才开始流行，怎么不早点存在呢ᅮ

21. 这种流行可以多多推广kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3880609966

