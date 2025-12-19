《刘QUIZ》上刘在锡亲自提到曹世镐，语重心长地说：「希望他能好好反省自己」

主持人刘在锡就曹世镐卷入与黑帮交情疑云、并因此退出节目的消息，首次在 tvN 综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》上亲自对外说明。

最新播出的《刘QUIZ》中刘在锡独自现身，看见原本由曹世镐负责的礼物包放在一旁，略显尴尬地说道：「包包在我旁边，包包的主人现在……」现场气氛瞬间变得沉重。



接著他表示：「我们的 Joseph（曹世镐）因为这次的事情，离开了《刘QUIZ》。一起合作了这么久，今天真的要我一个人主持，心情其实很……（语气和表情都很沮丧）」亲自传达了曹世镐离开节目的消息。

他也补充说：「就像他自己所说的，希望这段时间能成为一个再次审视自己的、有意义的时间。」



刘在锡与曹世镐自 2018 年起合作，培养出了相当不错的默契。然而，随著曹世镐近日因卷入「与黑帮人士过从密切」的爆料风波与质疑声持续扩大，他於 9 日透过所属公司发表正式立场，宣布退出目前出演中的 tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》与 KBS2《两天一夜》。



所属公司表示：「关於曹世镐直接或间接涉及组织暴力团体行为的说法，仅是爆料者个人的推测，并非事实。」并强调：「针对散布不实资讯、名誉毁损与妨碍业务等犯罪行为，将对爆料者展开强力的刑事与民事法律行动。」（＊相关报导：网传与犯罪组织成员亲密合照！曹世镐遭谣言缠身，公司紧急辟谣：全是谣言）

曹世镐也於同日透过 SNS 发文致歉表示：「因为参与各种活动，结识了形形色色的人。对於人际关系本该更加谨慎，却未能成熟应对，对此感到抱歉。」但同时也澄清：「因那些人际关系而被提出的相关疑惑，并非事实。」并向观众们致歉：「明明（我）该带来笑声和安慰，却让大家感到不舒服，我真的有在反省。」

