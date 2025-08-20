破天荒！Super Junior释出《Super Show 10》品牌影像，三公司SM、ODE、Antenna联合！

Super Junior（利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭、圭贤）20周年第十次世界巡回演唱会本周五22日就要开跑，昨19日释出了品牌形象影片，感动无数粉丝E.L.F.。

众所皆知，Super Junior 2023年三名成员银赫、东海、圭贤离开待了十几、二十年的SM娱乐，银赫与东海找Super Junior经纪人室长元永善自立门户「ODE娱乐」，圭贤转投知名音乐人柳喜烈创立的Antenna。虽说离开SM娱乐，但也非完全脱离，三人仍签了团体约，团体活动仍非常丰富，还会以各种方式合体，给E.L.F.极大的安全感。



ODE娱乐是成员自己开的公司不说，Antenna对圭贤的团体活动也非常支持。Antenna官方社群曾公开帮Super Junior活动宣传，圭贤还透露过自己在签约时，讲明了想优先考虑Super Junior的活动，Antenna以一句「理所当然」马上答应。圭贤也说自己在Super Junior的收益是不用让Antenna分成的，他认为这对Antenna来说应该是损失，不过Antenna仍以一句「这是你起始的团体」给予他相当的空间。



虽然E.L.F.间都知道整个团体没变，但相当有搞笑魂的9人，时不时会拿分家当哏开玩笑，不过这次《Super Show 10》品牌形象影片……

「相会，每一颗心相会。舞台一个个，影像一个个，初次准备的心意。」从拍摄幕后工作人员开始，再转到SM成员们打闹、在看见镜头后尴尬职业灿笑（橱窗团体？），接著是相亲相爱的ODE东海和银赫，还有Antenna一个人埋头但有工作人员提醒的圭贤……



「公司虽然不同，却同心。SM、ODE、Antenna相遇了。再次．最初的．心意。」虽然还是职业笑容，但9个人站在了一起要回归初衷，在他们背后一起进出、替成员们张罗大小事的经纪人也一同入镜，又一次强调了三家公司联合概念。



虽有一些韩国网友笑说这支影片像是公益广告，但更多的是又一次带给E.L.F.的安全感，许多人都感叹Super Junior真的非常不容易、凝聚力非常强，又一次被感动。

特别的是，影片里直接用了SM、ODE和Antenna的Logo，加上各家经纪人入镜，代表三家公司都同意甚至参与了此影片制作，和单纯支持旗下艺人在别家公司活动的意义又不一样了。虽然K-POP里也有一些团体分家后仍会合体活动的例子，但如此公开地合作可能是破天荒了！



《Super Show 10》就在本周22日起开跑，海外场会最先来到香港，9月5日、9月6日，而台湾的台北场11月15日、11月16日今公开开卖时间与相关规则，许多E.L.F.都摩拳擦掌准备抢票了。

