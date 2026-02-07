9年长跑成正果！Apink尹普美5月16日大婚嫁黑眼必胜Rado，选址「星级酒店」与李秉宪、孙淡妃当婚友

二代天团 Apink 成员尹普美与知名作曲家 Rado（黑眼必胜成员）相恋 9 年，终於要步入礼堂了！ 据韩媒 7 日报导，两人已定於 5 月 16 日在首尔君悦酒店（Grand Hyatt Seoul）举行盛大婚礼。

婚期地点首度曝光！

先前两人虽已宣布喜讯，但对具体的日期与地点一直保持低调。 去年12月，普美感性地在粉丝官咖写下动人情书：「我决定与这位长时间守护在旁、无论喜悦或动摇都一起分享日常的人，共度未来的余生。」 她也向粉丝承诺，未来会一如既往地在自己的位子上保持责任心，更加坚定地生活下去。



据韩媒，两人的婚礼选址於首尔君悦酒店。 这间酒店是演艺圈知名的「星级婚礼场地」，过去包括李秉宪与李珉廷、孙淡妃与李奎爀、近期包括 T-ara 咸恩晶与金秉佑导演 皆选择在此地共结连理，足见其私密性与豪华程度备受圈内人青睐。

九年长跑：从合作伙伴到一生伴侣

尹普美与 Rado 是演艺圈著名的长跑情侣，两人已稳定交往约 9 年。 两人因 2016 年 Apink 的正规三辑《Pink Revolution》结缘，Rado 当时为其操刀主打歌《让我心动》，自 2017 年开始地下长恋情跑，在演艺圈中默默相守多年，是相当低调且长情的典范。 去年 4 月正式公开恋情后，引发高度关注。



普美早前曾表示，婚后她仍将以 Apink 成员、演员及综艺人的身分，持续展开活跃的活动。 普美所属的 Apink 才刚於上个月（1月）5 日发行了第 11 张迷你专辑《RE ： LOVE》，在忙碌的宣传期中同时筹备婚礼，可谓双喜临门。



