柳承龙泪崩！曾遭酸民辱骂「票房毒药」，惊见神秘粉丝逐条护航：网路战士竟是国小稚子

凭藉《Moving 异能》《金部长的梦想人生》等剧再创事业高峰的影帝柳承龙，近期在节目中分享了一段成名背后的催泪往事。 他透露曾深陷恶评低潮，却意外发现最坚强的后盾竟就在身边。

柳承龙近日作客知名策划人卢熙英的 YouTube 频道「大亨卢熙英」，坦诚地聊起了成名后的辛酸。 柳承龙出道多年仍默默无名，直到通过《弓箭之战》和《妻人太甚》展现强烈气场和独特喜剧天赋，接下来的《双面君王》、《7号房的礼物》、《鸣梁：怒海交锋》全部突破1000万观影人次。 然而接下来几部戏《絶代恋歌》《念力》成绩都不理想，当时网路上充满了如「信排演（相信而排除的演员）」、「搞砸电影的汤饭演员」等带有攻击性的恶毒评论，让他深受伤害。



柳承龙坦言，尽管刻意想避开，但透过新闻、社群讨论区，那些否定的声音依然无孔不入。 就在他意志最消沈的时候，偶然发现有一位网友非常执著，在每一条恶评下都会认真回覆：「我见过他，他不是那样的人」、「请去看看他之前的作品吧」、「柳承龙是实力派演员」、「我感打包票，他的性格也很好」，努力地为他辩护。

好奇之下，柳承龙查看了该帐号的 ID，瞬间愣在原地说不出话来。 他哽咽表示：「我儿子的名字叫『（柳）康』，而那个帐号的 ID 正是『kang』。」原来，当时年仅小学二、三年级的儿子，因为担心爸爸受伤，正默默地在网路上守护著父亲。 得知真相后，柳承龙大哭了一场，没想到幼小的儿子竟会以这种方式支持自己，成为了他度过难关的最强后盾。



这之后，柳承龙认真思考作为演员的道路，不仅培养徒步和手工业余爱好、清空头脑，接到新剧本时更会远赴雪岳山泡温泉三天四夜、专心研读剧本，经历过低潮期的沉淀后，终於通过《鸡不可失》成功迎来事业第二春。 当时韩媒标题写「柳承龙通过《鸡不可失》复活」，令他笑称：「原来我死过一次了啊！」



这段幕后故事公开后，网友们纷纷感动留言：「儿子真的太暖了」、「幼小的他当时是什么心情呢」、「这就是家人存在的意义吧」、「听得我心都碎了，支持柳演员！」

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻