《闪亮》朴珍荣搭配金玟周演绎细腻恋人情结：再次相遇的初恋，两人关系将出现三阶段变化

即将於3月6日首播的JTBC新电视剧作品《闪亮》，剧情描述共享著两人世界的年轻情侣，彼此心中相互信任，并且成为对方人生的那道光的成长过程。由《未知的首尔》《柔美的细胞小将》珍荣以及曾演出《卧底高中》的IZ*ONE成员金玟周共同演出。

剧中延泰瑞（珍荣饰）在高三那年的暑假，突然面临转学，而在新学校中初次遇见了毛恩雅（金玟周饰），两人各自拥有著心事，不过两人也都各自一天一天的努力生活下去，两人也怀抱为彼此应援的心，演变为动人的初恋。虽然面对著残酷现实，但对於恩雅的心却是无比理想化的泰瑞，还有因为泰瑞而觉得自己梦想更加鲜明的恩雅，如此灿烂的两人打造了属於他们的世界，但是两人究竟为何分手？又为何再次相遇？





两人的故事从共同筑梦的关系，演变为拥有悲伤回忆，延泰瑞与毛恩雅的情感变化令观众们相当好奇，从公开的剧照中也许能略知一二。包含了两人在图书馆并肩而坐一起念书的样子，充满大家年轻时的回忆。不过另外两张两人单独的剧照却弥漫著一点淡淡的忧伤，两人的心情似乎都有些复杂，延泰瑞看著手机确认著讯息，毛恩雅似乎望向远方流泪。两人再次相遇时，也不算是开心的样子，似乎更多的是疏远的感觉。



由朴珍荣与金玟周所合作的《闪亮》预计将於3月6日晚间在JTBC首播。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻