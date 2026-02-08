金在中J-Party台北登场！自曝特长是「吵架」有自信绝对赢〜请粉丝教学中文并化身心灵医师

元祖花美男金在中於2月8日来到台北举办《J-Party Asia Tour Fan Concert「GALAXY1986 in Taipei」》一开场就展现十足亲和力，走下台与粉丝们近距离互动，他更大赞粉丝们非常守秩序，让他放心多次走下舞台。

一开始金在中以两首歌曲「Maze」「Just Another Girl」登场，接著他直接向大家问候，并且说自己在彩排时为了体会后排观众们的视角与感受，也来到场地的高处座位，觉得真的很高很远，也希望大家注意安全。接著他直接进入粉丝互动环节，把夹娃娃机搬上台，一个个夹出机器中的扭蛋，来公开他今日的活动任务，相当接地气又有趣。



一开始他就抽到了与情人节相关的任务，请他装扮成BABIES（官方粉丝名称）的专属甜蜜男孩，金在中立刻戴上了红色蝴蝶结发箍，带著许多糖果走下台要送给粉丝们，更对著镜头打开乳加巧克力，咬著一头靠近粉丝，示意要跟粉丝一人一半，令粉丝们都害羞地别过头去。他吃完后说自己以为是纯巧克力，没想到里面有其他东西，让他觉得有些黏牙。他也大赞粉丝们非常有秩序，让他二度走下台，把手中的棒棒糖送给座位在比较高处的粉丝们。



接下来他也跟粉丝学中文，粉丝们都非常认真地清楚作出嘴形让他跟著念，让金在中特别感动，其中一题希望金在中选出自己的特长或兴趣，在做饭、唱歌、插花、说谎跟吵架之间，他表示做饭只能说是日常，不是兴趣，插花也算是满久没有进行了，但他特别挑出「吵架」说自己非常有自信，如果他跟台下任何一位1对1吵架，他保证一定能胜出。



下一个环节金在中披上白袍，变身为大家的心灵医师，他认真对著镜头大喊「你们全都得了不治之症」，因为粉丝们的眼中只能看到他，大家也别想被治好了，病情只会越来越严重。接著他更对著摄影机镜头呵气，还用手指画出一颗爱心，说这就是他为大家开的处方签，相当搞笑。



在后面的舞台，金在中也准备了许多类型的歌曲，更是数度走到台下与粉丝们互动，不管是给大家接唱，或是深情与粉丝们对望，可说是相当宠粉，令BABIES都露出满足的笑容。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻