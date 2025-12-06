金钟国自曝「先婚后爱」！几乎没谈恋爱就突然结婚，塔罗牌预示「多子多孙」

金钟国今年8月突然宣布结婚，且一直对圈外妻子严格保密，让很多观众直到现在仍缺乏真实感。 近日他出演KBS2电视台综艺节目《屋塔房的问题儿童们》时，首次透露谈恋爱的时机，居然是在「结婚之后」！

太爱运动！连好友都无法想像他有女友

当日担任嘉宾的演员吴珉锡透露，自己与金钟国相隔四年再见，听到他结婚的消息感到非常惊讶：「我印象中的钟国哥，不是下班去运动，就是上班前也运动，不然就是跟男生后辈踢足球，根本无法想像他旁边有女人！ 结婚一定有谈恋爱，我当时就在想，他到底是什么时候谈的？」

对此，金钟国直接坦承：「所以我不是说了吗？ 我没有谈恋爱，几乎没有。 就是突然结婚的。」

主持人金淑惊讶追问：「所以是结婚之后才开始谈恋爱吗？」金钟国认真地回答：「是的，真的是这样。」证实了他与圈外妻子属於「先婚后爱」的类型。



「多子多孙」预言？ 太太对二代计划不强求

除了结婚秘辛，节目中也聊到了金钟国的二代计划。 原来，拥有塔罗牌心理谘询师资格的吴珉锡曾为金钟国算过命，吴珉锡回忆：「当时钟国哥身边明明没有女人，但塔罗牌却出现了『鸽子进入圣杯』的图案，这就是代表怀孕和小孩的牌！」

吴珉锡解读称，如果身边有对象，这张牌就是怀孕牌，代表两人感情好。 有怀孕运，而下一张牌更是「多产」的象徵。 在场成员听后纷纷惊呼：「哥不是『精子王』吗？」

面对大家催促「很快会有好消息」，金钟国则表示：「有当然很好啊。 不过她（太太）也不是那种会很执著於生育的类型。 我们夫妻感到幸福就好。」



金钟国与圈外太太已於 9 月举办婚礼，由於对新娘身份保密到家，只邀请了双方各 50 名亲友，被媒体称为「极密婚礼」。 目前外界对新娘的身份仍众说纷纭，包括洛杉矶（LA）出身的商人或某知名英语讲师的女儿等猜测。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻