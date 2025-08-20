孙艺真坦言为了《徵人启弑》练习3个月的舞蹈！结果受到朴赞郁导演严厉评价，舞蹈画面全被剪掉

孙艺真练了3个月的舞蹈，被朴赞郁导演指责震惊，她还委屈说：全被剪掉了 XD

预计在9月上映，著名导演朴赞郁的新电影《徵人启弑》讲述一位对自己生活感到无比满足、认为「已经拥有一切」的上班族「万秀」（李炳宪 饰）突然遭到解雇后，为了守护妻子与两个孩子，以及好不容易才买下的房子，决心展开一场属於自己的「再就业之战」的故事。



这也是孙艺真与玄彬结婚，还有生下儿子等经历空白期后，时隔7年回归大银幕。孙艺珍在发布会上表示：「这是一部时隔很久的电影，很荣幸通过朴赞郁导演的作品与大家见面。能和真正喜欢的、感叹的演员们一起合作，心情非常好也很激动。马上就要上映了，很好奇大家会怎么看。」



之后，孙艺真还分享了拍摄幕后花絮，她说：「因爲（有舞蹈镜头）经常练习舞蹈，本来以爲导演会在作品中展现给大家，但事实并非如此。更令人震惊的是，导演说『听说你练习很多次，本来以为你会做得很好，但没有到那个程度啊！』我心里想著怎么能那样说呢～」引发现场一阵笑声。

孙艺真接著：「爲了那个场面，我练习2～3个月，结果导演那么明目张胆地说出来，让我非常震惊。甚至我看过已经完成的电影，舞蹈镜头全被剪掉了。」之后有人询问朴赞郁导演「孙艺真的舞蹈实力有这么糟糕吗？」结果...朴赞郁导演保持沈默，让人更加好奇孙艺真的舞蹈水平了，之后有机会可以上传到 IG 让大家看看呀 XD



【影片 2：54 处开始】



