ADOR告Danielle索赔431亿！从NewJeans除名后立即起诉，由「HYBE-闵熙珍」纠纷法庭审理

NewJeans所属经纪公司ADOR昨日宣布与Danielle解除专属合约后，随即向法院递交诉状，针对 Danielle 及其家人、前代表闵熙珍提起违约金及损害赔偿诉讼，索赔金额高达 431 亿韩元。倘若Danielle的违约行为被认定为「故意」，那么即便申请破产也无法减免罚金债务。

根据法界最新消息，本案已分配至首尔中央地方法院民事合议 31 庭，该庭目前正同时审理 HYBE 与闵熙珍之间两件纠纷。 目前，首场辩论日期尚未敲定。

虽然 431 亿韩元的数字震撼业界，但仍低於先前律师依据年营收试算的「理论最高值」1080 亿韩元。 据分析，ADOR 此举可能是考量到法院过往对天文数字违约金多有减免，因此提出了相对具体且具备追讨可能性的金额。



回顾事件，NewJeans 成员於去年 11 月以闵熙珍（ADOR前代表）遭解职为由宣布解约，但 ADOR 在随后的「专属合约有效确认诉讼」中胜诉，拿回了主导权。

在法院判决后，成员 Haerin 与 Hyein 已於上个月率先回归公司，昨日（29日）ADOR宣布Hanni也确定回归，Minji尚在最终协商，而Danielle则被公司判定「难以共事」，最终遭到通报解除合约并立即提起诉讼。

法律界人士指出，ADOR 虽然未公开 Danielle 具体违反了哪项合约，但声明中隐含了将其行为定调为「故意」违约的主张。若其行为被认定为基於故意，由此产生的损害赔偿债务将可能成为「非免责债务」，即便债务人申请个人更生或破产，这笔债务也无法获得减免。



值得注意的是，负责本案的民事合议 31 庭目前也正在审理HYBE 对闵熙珍提起的「股东间合约解除确认诉讼」，以及闵熙珍对 HYBE 提起的 260 亿韩元「看跌期权诉讼」。

HYBE 在去年 8 月表示已解除与闵熙珍的股东间合约，而闵熙珍於去年 11 月通报将行使 ADOR 股份的看跌期权。 对此，HYBE 主张闵熙珍「一边领取高额薪水，一边在背后策划挖走 NewJeans」，因其违约行为导致合约早已解除，故该权利失效，看跌期权也随之消灭。 闵熙珍则坚持，行使看跌期权时合约并未解除，认为 HYBE 的确认诉讼并无必要。

