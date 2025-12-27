2025年韩娱圈「结婚元年」：金钟国闪婚、金宇彬完胜癌症娶回申敏儿…韩媒惊：这些喜讯谁敢信？
广告

2025年韩娱圈「结婚元年」：金钟国闪婚、金宇彬完胜癌症娶回申敏儿…韩媒惊：这些喜讯谁敢信？

明星   2025年12月27日   星期六10:33   Tracy  

（封面图源：AM娱乐、IG@jiminlop、@eunjung.hahm、@hyominnn）

这一年，韩网热搜不断被这句话洗版：「什么？ 他竟然要结婚了？ ！」从「绝对不可能」的黄金单身汉，到爱情长跑多年的顶级CP，2025年简直是惊喜婚讯连环爆！

「母胎单身代表」全员出逃！
综艺节目《两天一夜》上，金钟旼直接宣告：「我要结婚了！」4月娶了小11岁圈外女友，终结长年「被消费」的单身人设。 更让人惊掉下巴的是「国民肌肉男」金钟国，9月「静悄悄完婚」，连恋爱都没公开，直接升格人夫！网友惊呼：「《我家的熊孩子》代表儿子就这样毕业了？」
（图源：TV DAILY） （图源：SBS《Running Man》截图）

离婚男星第二春开花
离婚20年的李常敏（李尚敏），4月低调再婚小10岁圈外女友; 「离婚综艺专业户」金俊昊7月娶回爱情长跑女友，却让《脱鞋恢单4men》节目遭骂，网讽「已婚不该消费单身节目」; 殷志源也跟上再婚潮，离婚13年后牵手小9岁造型师。
（图源：TV DAILY） （图源：IG@jiminlop）（图源：FB@SECHSKIES）

二代偶像集体「脱单」
女团T-ara孝敏4月嫁圈外人; 「我结CP回忆杀」的咸恩晶上个月闪婚导演金炳佑，而当年假想老公李章宇竟「神同步」同月宣布结婚，赢取了圈内女友赵惠元。 Girl's Day珉雅嫁演员温朱莞，MBLAQ的Mir也在本月21日成为团内第三位人夫。
（图源：IG@hyominnn） （图源：IG@eunjung.hahm） （图源：IG@palm_u_51）（图源：iG@onjuwan1211）（图源：IG@91_mir_0310）

最催泪重磅：顶流长跑终成婚
当然不能错过「2025最暖婚礼」——金宇彬与申敏儿！抗癌路上不离不弃，爱情长跑10年后，上周终於在亲朋好友的真挚祝福声中低调完婚，从婚纱、宾客到回礼全成热搜，见证「偶像剧照进现实」的感动瞬间。
（图源：AM娱乐）

韩媒直呼：这些名字一年前根本无法想像会结婚！2025年粉色炸弹连发，为动荡的演艺圈吹进幸福暖风啊~

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 2025年韩娱圈「结婚元年」：金钟国闪婚、金宇彬完胜癌症娶回申敏儿…韩媒惊：这些喜讯谁敢信？
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手