《刘QUIZ》金泰希时隔15年出演谈话节目，首度公开与老公「Rain♥」的恋爱故事！

总是为观众带来精采人生故事的《刘QUIZ ON THE BLOCK》，这一次将分享女神金泰希的日常育儿生活，据说两个女儿都完美遗传了 Rain 与金泰希的优点，让人十分羡慕。

tvN 招牌综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》最新一集（EP.307）邀请到了时隔15年重返谈话节目的演员金泰希，一同分享多彩的人生故事。



在韩国演艺圈地位稳固，更走向好莱坞发展的人气演员金泰希，在节目上真诚分享婚姻、育儿与演员人生。主持人刘在锡以「看到她就觉得上帝并不公平」来介绍金泰希，两人时隔多年再相见，场面格外亲切。



金泰希将回顾大学生时期因街头星探而入行，并凭藉《天国的阶梯》《爱在哈佛》等剧跃升顶级明星，走过出道25年的旅程。她还将揭晓透过美剧《Butterfly》进军好莱坞的幕后经历，以及事先获得编剧邀约的趣闻。节目也准备了「真心话大冒险」环节，公开她在学生时代就因天生美貌而备受欢迎的经历，包括弟弟李莞曾当她「保镳」的趣事，以及她考上首尔大学的故事。（妥妥的才女啊！）





节目中也将呈现「美妈泰希」的日常育儿生活。据说两个女儿都完美遗传了 Rain 与金泰希的优点，也很懂得表达情绪。金泰希将首次公开与老公 Rain 的恋爱幕后，以及让她「彻底卸下心防」的特别暧昧瞬间。她还会分享自己经历所谓「四十春期」的心境转折，空白期中对演戏的渴望，以及作为母亲后更能理解父母的心情。金泰希甚至在录制过程中落泪，令观众更加好奇背后的原因。这些真挚又前所未闻的「人间金泰希」故事，都将在今晚揭晓。



金泰希出演的《刘QUIZ ON THE BLOCK》将於今晚（20日）8点45分播出。

