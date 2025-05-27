金在中提SS501才是东方神起竞争对手，许永生也回顾当时、更早还在SM一同当练习生

二代男团SS501三成员金贤重、许永生与金奎钟，本月宣布重组更名「FIVE O ONE」，引发粉丝Triple S激动，不久原东方神起成员金在中，凑巧在节目聊到东方神起与SS501是竞争对手的过往，再次掀起回忆。

回顾YG娱乐旗下WINNER成员金秦禹与姜升润，做客金在中YouTube节目《在朋友》一集，金在中表示自己和YG几乎没有交集，金秦禹便问「和BIGBANG哥哥也没有吗」，金在中回答「有点模糊」，认为BIGBANG从来都不是竞争对手，因为风格差异很大，他直呼：「不管其他人多厉害，我们永远的对手都是SS501！」



▼《在朋友》提到SS501（影片已定位）



*先前报导：

‎〈金在中自认与YG艺人无交集：「BIGBANG从不是竞争对手，SS501才是！」〉

此集《在朋友》是本月15日播出，恰巧隔日SS501许永生与金奎钟，做客公司DSP Media「前师妹」KARA朴奎利YouTube频道《我是奎利》一集播出，也聊到了和东方神起是竞争对手一事！



金奎钟提到之前DSP Media都会让他们「家族竞争」，SS501和KARA会同期发片，还爆料公司「要我们打败KARA」。朴奎利听了很不好意思，问当时SS501真正的对手是不是东方神起和Super Junior，许永生回想SS501出道时间在两者之间，先是东方神起（2003年12月），再来是SS501（2005年6月）、Super Junior（2005年11月），金奎钟接著说是东方神起颁给SS501新人奖，SS501再颁给Super Junior。

朴奎利直问：「你们被交代要超越谁？」金奎钟笑出来：「我们被说要超越东方神起，确实行动了但是……」金奎钟还记得出道舞台在SBS《人气歌谣》，节目介绍他们：「向歌谣界发出警告的五名男子，SS501演唱〈警告〉！」这时候换他不好意思了，他说当下觉得开场白很酷，但是回头一看会怀疑「真的是这样吗」，幸好后来〈Snow Prince〉表现还不错，尤其是许永生「王子」登场时。



这时轮到许永生不好意思了，他说SS501被以东方神起的竞争对手出道是「公司传统」，朴奎利细数SM和DSP之争：H.O.T.对上水晶男孩，S.E.S.对上Fin.K.L.，接下来就是东方神起和SS501了。许永生坦言不喜欢这样的标签，因为自己和东方神起允浩（瑜卤允浩）与在中一起在SM娱乐当过练习生，还有实境节目播出，不过许永生记得，当他以SS501登场表演自己的段落时，Triple S曾和东方神起粉丝仙后一起举薄荷绿色气球和红色气球（两团应援色气球），让他备受感动。



节目末段还来场二代团猜歌挑战，继INFINITE成种与TEEN TOP Niel做客‎后又一次「二代团大团结」！永生超会猜SM娱乐的歌，东方神起、Super Junior、EXO（分别什么歌就不暴雷了XD），还会唱个几句呢！让奎利大喊：「这欧巴应该去SM啊！」



最后有个彩蛋，永生说自己和在中聊过爱豆世代一事，在中坚持他们是1.5世代，永生则认为是2世代，奎利问Chat GPT得到答案是「2世代」、「一般指2004年到2010年出道的团体」永生：「对吧？我就说我们是2世代！」不过永生的3世代说法可能和寻常说法有些出入，永生认为MBLAQ、BEAST和2PM是3代，但大部分都认为他们是2代或2.5代，3代应是EXO、BTS、Red Velvet与TWICE等等。

还有未公开片段被放在Shorts，永生依稀记得出道初期和东方神起同场表演，他本来觉得很尴尬，但真正遇到的时候不自觉打了招呼，东方神起也很热情回应，遇到在中时，在中也对他喊「SS501加油」让他很感激。

▼《我是奎利》提到东方神起（影片已定位）



说到永生和在中，两个人真的是好朋友。金在中大概忘了《在朋友》第一季时，身为仙后的MAMAMOO玟星说自己和Triple S朋友吵架，金在中听到SS501一副「没看在眼里」的样子：「SS501很优秀，但不是我们的对手！」还开玩笑说：「和永生在SM一起当过练习生，在那边被淘汰的孩子怎么会是竞争对手？」XDD 永生在Shorts下俏皮留言：「永生在这里！ㅋㅋ谢谢把我们当成竞争对手！对我来说在中哥是偶像也是非常喜欢的哥哥！……不能说了ㅋㅋㅋㅋㅋ」



▼《在朋友》金在中更早对SS501的言论完全不同XD（影片已定位）



▼附上永生与要好的允浩、在中合照



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