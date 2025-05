金在中提SS501才是东方神起竞争对手，许永生也回顾当时、更早还在SM一同当练习生

二代男团SS501三成员金贤重、许永生与金奎钟,本月宣布重组更名「FIVE O ONE」,引发粉丝Triple S激动,不久原东方神起成员金在中,凑巧在节目聊到东方神起与SS501是竞争对手的过往,再次掀起回忆。

回顾YG娱乐旗下WINNER成员金秦禹与姜升润,做客金在中YouTube节目《在朋友》一集,金在中表示自己和YG几乎没有交集,金秦禹便问「和BIGBANG哥哥也没有吗」,金在中回答「有点模糊」,认为BIGBANG从来都不是竞争对手,因为风格差异很大,他直呼:「不管其他人多厉害,我们永远的对手都是SS501!」



▼《在朋友》提到SS501(影片已定位)



此集《在朋友》是本月15日播出,恰巧隔日SS501许永生与金奎钟,做客公司DSP Media「前师妹」KARA朴奎利YouTube频道《我是奎利》一集播出,也聊到了和东方神起是竞争对手一事!



金奎钟提到之前DSP Media都会让他们「家族竞争」,SS501和KARA会同期发片,还爆料公司「要我们打败KARA」。朴奎利听了很不好意思,问当时SS501真正的对手是不是东方神起和Super Junior,许永生回想SS501出道时间在两者之间,先是东方神起(2003年12月),再来是SS501(2005年6月)、Super Junior(2005年11月),金奎钟接著说是东方神起颁给SS501新人奖,SS501再颁给Super Junior。

朴奎利直问:「你们被交代要超越谁?」金奎钟笑出来:「我们被说要超越东方神起,确实行动了但是……」金奎钟还记得出道舞台在SBS《人气歌谣》,节目介绍他们:「向歌谣界发出警告的五名男子,SS501演唱〈警告〉!」这时候换他不好意思了,他说当下觉得开场白很酷,但是回头一看会怀疑「真的是这样吗」,幸好后来〈Snow Prince〉表现还不错,尤其是许永生「王子」登场时。



这时轮到许永生不好意思了,他说SS501被以东方神起的竞争对手出道是「公司传统」,朴奎利细数SM和DSP之争:H.O.T.对上水晶男孩,S.E.S.对上Fin.K.L.,接下来就是东方神起和SS501了。许永生坦言不喜欢这样的标签,因为自己和东方神起允浩(瑜卤允浩)与在中一起在SM娱乐当过练习生,还有实境节目播出,不过许永生记得,当他以SS501登场表演自己的段落时,Triple S曾和东方神起粉丝仙后一起举薄荷绿色气球和红色气球(两团应援色气球),让他备受感动。



节目末段还来场二代团猜歌挑战,继INFINITE成种与TEEN TOP Niel做客‎后又一次「二代团大团结」!永生超会猜SM娱乐的歌,东方神起、Super Junior、EXO(分别什么歌就不暴雷了XD),还会唱个几句呢!让奎利大喊:「这欧巴应该去SM啊!」



最后有个彩蛋,永生说自己和在中聊过爱豆世代一事,在中坚持他们是1.5世代,永生则认为是2世代,奎利问Chat GPT得到答案是「2世代」、「一般指2004年到2010年出道的团体」永生:「对吧?我就说我们是2世代!」不过永生的3世代说法可能和寻常说法有些出入,永生认为MBLAQ、BEAST和2PM是3代,但大部分都认为他们是2代或2.5代,3代应是EXO、BTS、Red Velvet与TWICE等等。

还有未公开片段被放在Shorts,永生依稀记得出道初期和东方神起同场表演,他本来觉得很尴尬,但真正遇到的时候不自觉打了招呼,东方神起也很热情回应,遇到在中时,在中也对他喊「SS501加油」让他很感激。

▼《我是奎利》提到东方神起(影片已定位)



说到永生和在中,两个人真的是好朋友。金在中大概忘了《在朋友》第一季时,身为仙后的MAMAMOO玟星说自己和Triple S朋友吵架,金在中听到SS501一副「没看在眼里」的样子:「SS501很优秀,但不是我们的对手!」还开玩笑说:「和永生在SM一起当过练习生,在那边被淘汰的孩子怎么会是竞争对手?」XDD 永生在Shorts下俏皮留言:「永生在这里!ㅋㅋ谢谢把我们当成竞争对手!对我来说在中哥是偶像也是非常喜欢的哥哥!……不能说了ㅋㅋㅋㅋㅋ」



▼《在朋友》金在中更早对SS501的言论完全不同XD(影片已定位)



▼附上永生与要好的允浩、在中合照



YoungSaeng with Yunho & YoungSaeng with Jaejoong



2004 vs 2018 #허영생 #유노윤호 #김재중 pic.twitter.com/orfWBhCcdy