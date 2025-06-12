TWICE彩瑛传下半年出道！TWICE第四位！
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TWICE彩瑛传下半年出道！TWICE第四位！

KPOP   2025年6月12日   星期四14:50   草莓  

（封面图源：X@JYPETWICE）

据《Joy News 24》报导，TWICE成员彩瑛将在下半年solo出道。

（图源：X@JYPETWICE）

据该报，彩瑛solo出道时间是秋季，将是TWICE继娜琏、志效、子瑜之后的第四位。TWICE这四位solo，加上Mina、Sana与Momo组成的日本小分队MISAMO，团队组合多元。粉丝ONCE听闻消息都相当兴奋，也有不少网友表示期待。
（图源：X@JYPETWICE）

TWICE本身还将在7月11日回归，发行正规第四张专辑《THIS IS FOR》，接著7月19日起将开始‎第六次世界巡回演唱会「THIS IS FOR」，8月2日将赴美参与Lollapalooza音乐节。

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