TWICE彩瑛传下半年出道！TWICE第四位！

据《Joy News 24》报导，TWICE成员彩瑛将在下半年solo出道。
据该报，彩瑛solo出道时间是秋季，将是TWICE继娜琏、志效、子瑜之后的第四位。TWICE这四位solo，加上Mina、Sana与Momo组成的日本小分队MISAMO，团队组合多元。粉丝ONCE听闻消息都相当兴奋，也有不少网友表示期待。
TWICE本身还将在7月11日回归，发行正规第四张专辑《THIS IS FOR》，接著7月19日起将开始第六次世界巡回演唱会「THIS IS FOR」，8月2日将赴美参与Lollapalooza音乐节。
TWICE 4TH FULL ALBUM— TWICE (@JYPETWICE) May 18, 2025
INTRO: FOUR
JUL 2025
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TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN INCHEON— TWICE (@JYPETWICE) June 9, 2025
2025.07.19 SAT 5PM, 07.20 SUN 4PM
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TWICE & Lollapalooza Chicago— TWICE (@JYPETWICE) March 18, 2025
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