《蓝色大海的传说》、《玉氏夫人传》等热门韩剧「黄金绿叶」演员崔廷宇去世，享寿69岁！曾是反派、爸爸专业户

资深演员崔廷宇（崔政宇）於5月27日传出辞世消息，享寿69岁，消息一出令演艺圈及粉丝深感惋惜。

崔廷宇所属经纪公司Bless ENT稍早向韩媒「Star News」证实讣闻，表示：「今天上午接到讣告通知。 他年纪也大了，平时有一些疾病，去年还因面部神经麻痹（俗称中风）而十分辛苦。」此外，也有消息指出，崔廷宇生前曾饱受恐慌症与忧郁感困扰。然而，经纪公司表示确切死因目前仍在确认当中。



1957年出生的崔廷宇，1975年以舞台剧《某位演员的一生》正式出道，开启他长达近半世纪的演艺之路。 他活跃於剧场、配音、电视剧与电影等多元领域，曾参与的代表作品包括电视剧《神的测验》、《五个孩子》、《蓝色海洋的传说》，以及电影《寂噤计划》、《赎命救援》等，深受观众喜爱。即便近年饱受疾病缠身，他依然积极投身於《暴君》、《少年法庭》、《重返20岁》（可疑的她）、《玉氏夫人传》等新作，展现对演艺事业的热忱。



据悉，崔廷宇的灵堂设於金浦友利医院殡仪馆，出殡仪式将於5月29日上午10点举行。粉丝与演艺界友人纷纷表达哀悼之意，感念这位用一生奉献舞台与大小萤幕的老戏骨。

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