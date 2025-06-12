奇幻喜剧《劳务师卢武镇》爆笑又催泪！郑敬淏搭挡薛仁雅、车学沇专门替鬼讨公道，写实剧情引发共鸣！

由郑敬淏、薛仁雅、车学沇主演的《劳务师卢武镇》讲述能看见鬼魂的劳务师在解决劳动问题时四处碰壁、历经波折的奇幻喜剧。开播后在网路上获得不少好评，大家有没有开始追剧了呢？

「倒霉鬼」卢武镇（郑敬淏 饰），因为听信好友正民（金大明 饰）投资虚拟货币失败，工作没了、老婆（景收真 饰）也离开了，最后只好听从前上司的建议去考劳务师的证照。好不容易考到证照，结果市场已经饱和。听取前同事的建议，自己开了一间劳务师事务所，却因为没人光顾而面临倒闭危机，就连租金都缴不出来…无论是事业和爱情都面临极大打击，可说是最惨韩剧男主角之一。

虽然各种衰事缠身，不过...卢武镇身边有著两个可爱又聪明的伙伴，一位是他的小姨子罗熙珠（薛仁雅 饰），脑袋转得特别快，有著卓越的判断力战斗力；另一位是记者出身的影像创作者的高坚宇（车学沇 饰），个性幽默又风趣。



因为卢武镇在工地差点被钢筋砸死，被神秘的菩萨（陈俊翔 饰）救回，并与他约定好必须拯救在职场含冤而死的劳工鬼魂，三人也开始爲这些鬼魂们解冤。通过听取死者的故事，在现实中解决他们的冤屈并协助他们完成遗愿，这过程幽默好笑又催泪又写实。目前播出的4集探讨到许多的议题，像是劳工在恶劣的环境工作被剥削压榨、工厂无视各种规定、外籍劳工问题、新人护理师职场霸凌、医疗事故推卸等问题。



第2集中，实习生民旭（朴秀吾 饰）因为机械事故丧生，工厂掩盖各种事故，甚至窜改职灾报表上的时间和日期为了逃避责任，幸好最后外籍劳工尼莫（阿努潘・崔帕西 饰）站出来揭发一切，说著：「我的朋友民旭本来还活著，他本来能活下去的，但最后还是死了。」第3～4集中，新进护理师赵恩英（黄宝凛星 饰）因为前辈李瑞贞（玉子妍 饰）的霸凌和医师为了闪避责任而将所有问题推给她，在这些压力下，最后她选择坠楼轻生，而这也故事也真的很有可能发生在我们现实中 ㅠㅠㅠㅠ



通过卢武镇的活跃，也让观众们更加注重这些议题，今后三人还会面对怎样的事件？也备受关期待和关注！《劳务师卢武镇》在5月30日起逢星期五、六晚10点20分在 Viu 登场，香港观众可一并收看《拜托戒酒吧》、《我夺走了公爵的初夜》等韩剧。

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