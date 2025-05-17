金在中自認與YG藝人無交集：「BIGBANG從不是競爭對手，SS501才是！」

金在中近日更新YT節目《在朋友》，請來WINNER成員姜昇潤和金秦禹聊天，意外發現這是第一次與YG藝人互動。

金在中問WINNER何時出道，姜昇潤答是2014年、今年是出道第12年。 金在中驚訝道：「這12年來一次都沒見過面嗎？ 怎麼會這樣呢？」



姜昇潤覺得應該有過碰面的機會，金在中感慨自己確實跟YG藝人幾乎沒有交集。 金秦禹提到同公司前輩男團BIGBANG，問他是否將BIGBANG視為競爭對手？ 金在中表示跟BIGBANG應該也沒見過，而且從未覺得他們是競爭對手，而是「在另一個層面很優秀的朋友」。

金在中：「我們永遠的競爭對手是SS501啊！不管誰做的好或誰做的差一點，都是永遠的競爭對手。」



這番發言獲得很多人認同，因為東方神起2003年出道、SS501和Super Junior都是2005年出道，當時人氣最高就是這三個團，甚至出現了一個詞彙「동슈501」，即「東（方神起）Su（per Junior SS）501」，也就是公認的二代團代表級人物。







BIGBANG雖然2006年出道、同為二代團，但從形象到曲風都是明確的Hip-Hop路線，與東方神起的偶像路線毫不重疊，給人感覺仿彿屬於後一個世代。



此外，東方神起4月底剛剛結束紀念日本出道20週年的巡迴演唱會「TOHOSHINKI 20週年 LIVE TOUR ~ZONE ~」，一舉刷新海外藝人於東京巨蛋公演的最多次數紀錄33場。

SS501三位成員金賢重、許永生、金奎鐘5月初宣佈以「FIVE O ONE」為名重組，將於7月12日和13日以首爾為起點舉辦出道20週年世界巡迴演唱會。 BIGBANG隊長GD（G-Dragon）也多次透露明年出道20週年之際對於合體活動有所打算。 二代團的代表性人物紛紛「復甦」積極展開活動，令一眾K-POP「老粉」感到欣喜異常。

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