金在中提SS501才是東方神起競爭對手，許永生也回顧當時、更早還在SM一同當練習生

二代男團SS501三成員金賢重、許永生與金奎鐘，本月宣布重組更名「FIVE O ONE」，引發粉絲Triple S激動，不久原東方神起成員金在中，湊巧在節目聊到東方神起與SS501是競爭對手的過往，再次掀起回憶。

回顧YG娛樂旗下WINNER成員金秦禹與姜昇潤，做客金在中YouTube節目《在朋友》一集，金在中表示自己和YG幾乎沒有交集，金秦禹便問「和BIGBANG哥哥也沒有嗎」，金在中回答「有點模糊」，認為BIGBANG從來都不是競爭對手，因為風格差異很大，他直呼：「不管其他人多厲害，我們永遠的對手都是SS501！」



▼《在朋友》提到SS501（影片已定位）



*先前報導：

‎〈金在中自認與YG藝人無交集：「BIGBANG從不是競爭對手，SS501才是！」〉

此集《在朋友》是本月15日播出，恰巧隔日SS501許永生與金奎鐘，做客公司DSP Media「前師妹」KARA朴奎利YouTube頻道《我是奎利》一集播出，也聊到了和東方神起是競爭對手一事！



金奎鐘提到之前DSP Media都會讓他們「家族競爭」，SS501和KARA會同期發片，還爆料公司「要我們打敗KARA」。朴奎利聽了很不好意思，問當時SS501真正的對手是不是東方神起和Super Junior，許永生回想SS501出道時間在兩者之間，先是東方神起（2003年12月），再來是SS501（2005年6月）、Super Junior（2005年11月），金奎鐘接著說是東方神起頒給SS501新人獎，SS501再頒給Super Junior。

朴奎利直問：「你們被交代要超越誰？」金奎鐘笑出來：「我們被說要超越東方神起，確實行動了但是……」金奎鐘還記得出道舞台在SBS《人氣歌謠》，節目介紹他們：「向歌謠界發出警告的五名男子，SS501演唱〈警告〉！」這時候換他不好意思了，他說當下覺得開場白很酷，但是回頭一看會懷疑「真的是這樣嗎」，幸好後來〈Snow Prince〉表現還不錯，尤其是許永生「王子」登場時。



這時輪到許永生不好意思了，他說SS501被以東方神起的競爭對手出道是「公司傳統」，朴奎利細數SM和DSP之爭：H.O.T.對上水晶男孩，S.E.S.對上Fin.K.L.，接下來就是東方神起和SS501了。許永生坦言不喜歡這樣的標籤，因為自己和東方神起允浩（瑜鹵允浩）與在中一起在SM娛樂當過練習生，還有實境節目播出，不過許永生記得，當他以SS501登場表演自己的段落時，Triple S曾和東方神起粉絲仙后一起舉薄荷綠色氣球和紅色氣球（兩團應援色氣球），讓他備受感動。



節目末段還來場二代團猜歌挑戰，繼INFINITE成種與TEEN TOP Niel做客‎後又一次「二代團大團結」！永生超會猜SM娛樂的歌，東方神起、Super Junior、EXO（分別什麼歌就不暴雷了XD），還會唱個幾句呢！讓奎利大喊：「這歐巴應該去SM啊！」



最後有個彩蛋，永生說自己和在中聊過愛豆世代一事，在中堅持他們是1.5世代，永生則認為是2世代，奎利問Chat GPT得到答案是「2世代」、「一般指2004年到2010年出道的團體」永生：「對吧？我就說我們是2世代！」不過永生的3世代說法可能和尋常說法有些出入，永生認為MBLAQ、BEAST和2PM是3代，但大部分都認為他們是2代或2.5代，3代應是EXO、BTS、Red Velvet與TWICE等等。

還有未公開片段被放在Shorts，永生依稀記得出道初期和東方神起同場表演，他本來覺得很尷尬，但真正遇到的時候不自覺打了招呼，東方神起也很熱情回應，遇到在中時，在中也對他喊「SS501加油」讓他很感激。

▼《我是奎利》提到東方神起（影片已定位）



說到永生和在中，兩個人真的是好朋友。金在中大概忘了《在朋友》第一季時，身為仙后的MAMAMOO玟星說自己和Triple S朋友吵架，金在中聽到SS501一副「沒看在眼裡」的樣子：「SS501很優秀，但不是我們的對手！」還開玩笑說：「和永生在SM一起當過練習生，在那邊被淘汰的孩子怎麼會是競爭對手？」XDD 永生在Shorts下俏皮留言：「永生在這裡！ㅋㅋ謝謝把我們當成競爭對手！對我來說在中哥是偶像也是非常喜歡的哥哥！……不能說了ㅋㅋㅋㅋㅋ」



▼《在朋友》金在中更早對SS501的言論完全不同XD（影片已定位）



▼附上永生與要好的允浩、在中合照



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