KARA奎利、INFINITE成種、TEEN TOP Niel二代團集合話匣子關不了！成種話多到被強制吃飯

KARA奎利近幾個月開始了YouTube頻道與節目《我是奎利》，本月初曾邀請同為二代的後輩INFINITE成種和TEEN TOP Niel，三個人這樣的組合是首次，兩兩也久未見面，但話匣子一打開就關不了。

트친들 중에

카라

인피니트

틴탑

2세대 팬들은 솔직히 의리로 봐줘야됨https://t.co/NKNScJhaBE

나는 규리여 유튜브 업로드 pic.twitter.com/kWiOHqSwsX — 박규리 (@gyuri88) September 6, 2024

奎利和Niel去年合作了音樂劇《Dream High》變得親近，奎利和成種是時隔四年再連絡，成種和Niel則是繼‎金在中的YouTube《在朋友》時隔一年再見。開場就相當搞笑，「最E」（最外向）的成種最先到，輕鬆掌控全場填滿空白。Niel最晚來，奎利和成種打電話問Niel點菜意見，兩人一聽Niel話中猶豫就懂他其實不想吃。Niel到了之後，成種還一度把奎利這主人晾在一旁只關心Niel。

聊合作舞台、年末交換舞台，成種毫不留情提到KARA年末曾跳After School的〈Bang!〉，結果奎利直播上跳錯，奎利坦言是災難、自己也無話可說，但忍不住抱怨電視台太要求了，成種同意並幫她說話：「不給練習時間而且是直播，現在倒可以錄很多次。」三人還想起以前流行消除MR（伴奏），成果如何都會上熱搜，為此他們都有魔鬼訓練：跑步練唱。



▼KARA當年cover After School〈Bang!〉



閒聊間成種還會故意喊奎利「‎女神‎」、提起她表演黑歷史，奎利叫他安靜他就說：「不是也會講到『檸檬糖』嗎？所以不能只有我一個人死。」成種也坦言聽過有導演拿他當負面教材要演員「不這樣就好」，滿腹委屈地表示當時只告訴他是外景綜藝，另外兩人也有同感：當時只有照做的份，事情不一定知道內容。有「檸檬糖」當然也有「嘴唇妖精」，Niel說路人看到他常常說「嘴唇比想像中薄」，也委屈地說是上鏡才顯厚，奎利本來還不相信，仔細比對後認證了！



▼「檸檬糖」回顧，成種飾演給金裕貞檸檬糖的男子，名台詞：「想很多的時候當然就要檸檬糖。」自此成種就有綽號叫「檸檬糖」了。



節目到後半，奎利看成種吃得少便歸咎他話太多、強制他不能講話只吃飯，但根本管不住（他乾脆對Niel咬耳朵XDD）……成種透露自己本來也有受邀《Dream High》時，奎利直言「如果有的話會一直煩我」，不過Niel說東雨（也是INFINITE）應該更誇張，和奎利一起爆料他休息時間會瘋狂自嗨XDD。



聽三人聊了各種二代團回憶，經歷過那時節的粉絲無不感動啊！留言有網友說這組合值得尖叫，或說看三人聊天舒服自在又直率很有意思，也有人說看了才知道個別的魅力在何處，還有人提醒INFINITE和TEEN TOP曾做過〈Chaser〉和〈To You〉交換舞台，是傳奇性非看不可的舞台。



▼完整節目（尾聲還有二代猜歌環節呢！三人一起跳〈Be mine〉被說很珍貴呢！成種Niel也提到金在中，因《在朋友》緣分，金在中後來發20年紀念專輯時聯絡過他們，他們表示應該要多多和奎利還有在中兩位前輩聯絡。）



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