《我们的电影》6月开播！南宫珉化身天才导演，牵手全余贇谱写浪漫爱情

SBS全新金土剧《我们的电影》将於6月13日正式开播，实力派男演员南宫珉在剧中饰演天才电影导演「李济河」，预告将带来一段触动人心的感性爱情故事。

南宫珉回忆与李正钦导演的缘分时表示：「八年前曾一起合作过。 这次见面后，我们谈了很多关於用什么方式拍摄、如何表达情感，之后我也思考了好几天。」他坦言，「后来突然觉得，如果拒绝这部作品，作为演员会觉得羞愧。 剧本本身写得非常真挚，这就是我选择出演的理由。」



剧中，他饰演的「李济河」是一位曾备受电影界瞩目的天才导演，却因认为过去的荣耀都是虚假的，而迟迟无法推出下一部作品。 南宫珉介绍这个角色时说：「是一个内心深处带著巨大空虚和失落伤痕的人。 如果用关键词来形容这个角色，就是默默的爱、平静却能带来深刻共鸣的感性爱情故事。」

他进一步补充：「比起用言语，他更想透过行动传达内心，虽然表达笨拙，但那份真心却比谁都深。 他只在『李多音』（全余贇/全汝彬 饰）面前慢慢崩溃、改变的样子，令人动容。」



这次的角色与南宫珉过往的作品相比，展现出不同的层次。 他强调：「这个角色用眼神和沈默来传达情感，表面上看似冷静，但内心却在不断挣扎。 我在演戏时特别用心去思考如何表达那些没有说出口的情绪。」



南宫珉还提到：「在表演时，我希望即使角色没有发出大声，内心那股宁静的波动也能传递给观众。 因此这个角色对我来说格外困难，也更加有感情。」最后他表示：「究竟能否成为我的人生角色，还是要由观众来评价，但我真的倾注了所有情感在这次的表演上，希望大家能期待。」



《我们的电影》是一部感性爱情剧，讲述没有未来的导演李济河，与把今天当作最后一天的演员李多音之间，无法推迟到明天的爱情故事。线上由Disney+於2025年6月13日起独家上线。



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