金在中《Beauty in Chaos》巡演登台，在混沌中绽放美丽 ！ 7月6日TICC台北国际会议中心登场，6月7日正式启售

韩国歌手金在中（Kim Jae Joong）将於2025年7月6日带著全新亚洲巡演主题《Beauty in Chaos》重返台北，於TICC台北国际会议中心举办专场演唱会，与台湾粉丝再续深情之约。出道已满21周年的他，这场演出不仅是音乐旅程的重要里程碑，更承载著他与粉丝之间长久情谊的珍贵见证。

金在中自2003年以韩国二代天团「东方神起」出道，即以俊朗外型与出众实力红遍亚洲，后来以「JYJ」展开全新篇章，并於近年专注於Solo活动，持续拓展个人音乐版图，展现惊人人气与音乐影响力。从团体到个人，金在中始终以独特嗓音与强大现场掌控力席卷亚洲舞台。他的音乐横跨摇滚与抒情，每一首作品都精准展现出爆发力与细腻情感兼具的演唱魅力，对无数歌迷而言，金在中的音乐不只是旋律，更是生活中的陪伴，亦是在低潮时刻最深的安慰与支持。



近年来，金在中透过个人综艺节目《在朋友》，展现出与舞台形象截然不同的亲和魅力。节目以「在线徵友」为概念，由他亲自下厨招待嘉宾，来访艺人横跨二代到五代，包括Dara（2NE1）、秀英、金俊秀、TWICE子瑜、SEVENTEEN、 BOYNEXTDOOR等。不论是多年旧识还是初次见面的新朋友，都在节目中与在中真诚对谈，擦出意想不到的火花。他在节目中展现温暖的待客之道，精湛的主持实力与花美男颜值都依旧在线，却也时常闹出认人错误、搞错辈分的反差笑料，萌点十足。从偶像幕后的甘苦、世代间的心境差异，到团体间的趣事与回忆，《在朋友》以笑中带泪的对话形式，拉近观众与这位出道超过20年的艺人之间的距离。



此次《Beauty in Chaos》巡演以「拥抱混乱中的美」为主题，呈现历经人生风暴后的沉淀与释怀，即使处在人生的混乱、困难、动荡之中，仍能发现其中的美好与意义。演出也特别规划多项粉丝福利，包括：彩排、Hi Bye、团体合照等，另外还有MEET & GREET环节，期待带来更多与粉丝近距离互动的时刻演出将於2025年7月6日下午5点於TICC台北国际会议中心举行，门票将於6月7日上午11:00正式启售，购票通路为Ticket Plus远大售票网站及全台7-ELEVEN ibon机台。更多演出与福利详情，请锁定主办单位公告。



【2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT “Beauty in Chaos” IN TAIPEI】

演出时间｜2025年07月06日（日）17:00

演出地点｜TICC台北国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

活动票价｜A区NT$5,800 / B区NT$4,800 / C区NT$3,800 / 爱心席（轮椅席）NT$2,900

起售时间｜2025/06/07 11:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

身障购买｜Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址｜https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中





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