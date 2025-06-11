KARA奎利终於和本命Red Velvet瑟琪见面！狂喊可爱并作笔记、秒懂TXT秀彬心情

KARA朴奎利经常大方表示自己的偶像本命是Red Velvet瑟琪，近日两人总算见面啦！

回顾奎利初创自己的YouTube频道和其他艺人见面时，就说过是为了想见瑟琪，还对和瑟琪同是94’s（1994年生）好友的队友许龄智表达嫉妒，频道其中一集还开箱瑟琪solo专辑《Accidentally On Purpose》，完全就是一般粉丝！对著偶像心花怒放的模样让许多网友感同身受。最新一集制作单位替奎利准备生日惊喜，邀请瑟琪当嘉宾啦！



奎利以为当日是和粉丝见面，现场却突然响起她说过的「创这个YouTube是有理由的，想见瑟琪」，瑟琪捧蛋糕出现的瞬间，奎利又是下跪又是逃跑。两人坐下聊天，当瑟琪帮奎利拨头发时，奎利太害羞要她住手，接著说今天不洗澡了XD。奎利淘淘不绝讲述为何喜欢上瑟琪，还有后来在音乐奖典礼上相遇要电话还Challenge，后来某晚龄智打电话让她和瑟琪视讯，她直呼：「喝酒的时候也好可爱，有这么可爱的生物合理吗？」不过因为自己也喝酒了，想要更正式地见面所以婉拒聚会邀请。



奎利见了瑟琪就说懂秀彬的感觉了（秀彬本命是奎利），整场对著瑟琪「可爱」喊不停，问瑟琪问题时还拿手机作笔记，想把瑟琪的所有记下来，还突如其来拍瑟琪的鞋子说想保留XDD……奎利各种反应就像一般粉丝对偶像的反应，原来偶像也会反过来当粉丝、也完全能懂粉丝的心境了！



影片底下网友留言「奎利姐姐唯一的对手：瑟琪」、「这个频道的本质瑟琪出来了」、「奎利努那到底说了多少遍唉呀怎么办」、「（瑟琪）本人频道休息，但演出奎利的频道了」、「秀彬→奎利→瑟琪，如果这三人聚在一起，奎利会完全故障的ㅋㅋㅋ」、「这什么1:1粉丝见面会ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「这什么气氛ㅋㅋ有相亲的感觉」……等等。



奎利后来还发出两人合照说：「就算现在世界末日也没关系、要活得久一点，一整天在这两个想法间无限轮回的尽头就是这样。」XD



▼回顾奎利与粉丝秀彬见面（延伸阅读：‎【韩网热门】TXT秀彬故意经常提到KARA的原因）



奎利可是爱本命瑟琪，也疼惜自己的粉丝秀彬呢！当然也爱NewJeans Haerin啦！（延伸阅读：KARA奎利的本命是Red Velvet瑟琪！也爱NewJeans Haerin、疼TXT秀彬，谁都不能舍！）

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