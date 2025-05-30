中岛美嘉&金在中喝酒到天亮遭狗仔偷拍勒索，回应超酷：「欢迎再来！」自曝爱看《苦尽柑来》最爱演员是IU

金在中个人网综「在朋友」昨天请来超大咖嘉宾中岛美嘉，让很多网友惊呼原来两人关系这么好，亦感慨第一次见到中岛美嘉讲这么多话XD

中岛美嘉透露因为喜欢看韩剧已经能听懂不少韩语，甚至能讲出简单的韩语，请金在中指导如何在演唱会上用韩语调动气氛，金在中还热心教她韩式比心，中岛美嘉半信半疑但仍照做，说笑气氛十分融洽。



两人回忆初次见面是在音乐节目，保持联络已有十几年。 中岛美嘉吐槽金在中似乎把她当做住家附近的大婶看待，会在晚上10点邀请视讯通话，或在工作人员聚餐时突然叫她过来一起喝酒。 金在中解释因为两人是很好的朋友，而且中岛美嘉给人的感觉是不会轻易露面，所以当她应邀现身时，令人感觉格外幸福，於是忍不住总是叫她出来。



金在中忆起多年前一则趣事，两人工作结束后在六本木一家酒馆通宵畅饮、玩到第二天清晨5点多才出来，结果被蹲守的狗仔拍个正著。 狗仔威胁他们拍一套写真集拿去贩售，不然就把这些照片公开出去，结果二人毫不在意，一致表示：那就公开喽，反正都是朋友！中岛美嘉：「反而觉得这有那么有趣吗？」金在中笑道：「随时欢迎再来拍哦！」



节目组对於两人的酒量感到震惊，中岛美嘉：「原来大家不会喝到早上5点吗？ 我们一喝就是到早上耶...」金在中也认真表示：「至少应该喝到5点吧。」还表示离开酒馆时二人都没有宿醉，走路也完全不会摇摆，带著摇滚精神酷酷地各自回家XD

此外，中岛美嘉还透露最近爱看的韩剧是《苦尽柑来遇见你》、喜欢的韩国演员是IU，自认MBTI是INFP「热情的调停者」，也许外在形象容易引起误解，但希望大家不要误会她是很高冷的人。



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