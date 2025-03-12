D社：金秀贤公司发存证信函只是走形式！与金赛纶恋情属实，碍於未成年不能公开！邻居爆料数次遇到金赛纶在走廊哭

对於连日来引爆争议的「金秀贤&金赛纶」事态，D社出手了！

据D社报导中称，金秀贤所属的经纪公司GOLD MEDALIST（该公司是以金秀贤一人企划公司形式建立的）替金赛纶支付了7亿（韩币，下同）醉驾事故后的赔偿金，虽向金赛纶发送了存证信函，但强调这只是「遵循公司程序」， 并非真的打算追讨债务，GM称当时已告知金赛纶「有能力偿还时再还」，也深知对方的经济状况。看到存证信函的金赛纶於是给金秀贤发了简讯，有了那则震惊全网的「欧巴，救救我，给我点时间吧」。 然而金秀贤并未有答覆，金赛纶不得已公开了与金秀贤的贴脸合照，似乎是想通过此求得对方的关注与回覆。



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D社在文中也确认了金赛纶和金秀贤曾是恋人的关系。 与金秀贤关系密切的身边人暗示「金赛纶的年纪是个问题，所以绝对不能承认谈恋爱」，而两人的恋人关系也是金赛纶签约GM公司的原因。 实际上，他们的恋情在圈内是公开的秘密，这不是可以用「虚假事实」或「毫无根据」来一笔带过的事情。



最后D社还采访了金赛纶生前居住的社区的居民，邻居爆料：「看到死亡报导时，我就知道是她，因为她平时经常在走廊楼梯上哭，所以印象深刻。 看著她那样，我觉得很心疼，还安慰过她。 感觉她应该是有些个人的烦恼，我也曾听她倾诉过。」邻居还提到了金赛纶手腕上的伤痕，「我看到她手腕周围有伤痕，心想这个年轻女孩过得一定很辛苦。 那时候我还不知道她是演员，只以为她是和妹妹一起到首尔生活的普通女孩。」

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