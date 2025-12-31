【最新状况】安圣基抢救现一线生机！心脏重新跳动却未醒！公司谨慎：仍在观察，无法松懈

曾演出《华丽的假期》、《实尾岛风云》、《韩山岛海战》、《驱魔使者》等经典作品的韩国资深影帝安圣基（73岁），惊传因血癌病况恶化，於昨日（30日）在家中进食时意外噎到导致昏迷、 心脏骤停，经紧急CPR抢救后送医，目前仍在重症监护室（ICU）与死神搏斗，情况相当危急。

根据安圣基所属经纪公司Artist Company於31日透露，安圣基在30日下午4时许於家中用餐时，因食物卡住喉咙突然昏倒，当场失去意识并出现心脏骤停。 家人立即实施心肺复苏术（CPR），并将他紧急送往住家附近的医院急诊室。 目前他已在ICU接受治疗，但状况依然非常危险。经纪公司沉重表示：「安圣基先生已送医，目前正在观察病情进展，情况十分危急。」并请外界为他祈祷。



有媒体引述相关人士的说法：「心脏已重新恢复跳动，但目前尚未恢复意识，正配戴氧气呼吸器接受治疗中。」不过所属公司方面认为仍难以松懈，谨慎表示：「目前仍在观察病情进展，尚未到能正式（准确）谈论（病情）是否好转的阶段。」

安圣基自2019年被诊断出罹患血癌后，一直积极接受治疗，并在2020年一度获得「完全治愈」的判定。 但6个月后，他在定期检查中发现癌症复发，不得不再次踏上抗癌之路。 此后他全面暂停所有演艺活动，专心休养与治疗。



虽然长期与病魔对抗，安圣基仍展现坚强意志。 2022年他在大钟奖电影节获颁「功劳奖」时，还透过预录影片向粉丝报平安：「大家非常担心我的健康，我已经好转很多，未来一定会以新的电影作品与大家见面。」暖心发言令人动容，也让影迷对他重返大银幕充满期待。

11月时演员朴重勋曾在新书发表会上沉痛证实「一年多没见到他（安圣基）了，现在不方便联络」。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻