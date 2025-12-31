韩星台湾跨年直播全观看攻略：KARA、HIGHLIGHT、Apink、MAMAMOO华莎&颂乐、权恩妃、STAYC等全都要看！

继2025全台跨年请来Super Junior-L.S.S.、Apink、姜丹尼尔、MAMAMOO辉人、2PM俊昊、2NE1 Dara的盛况之后，即将来临的2026跨年又是坚强阵容！共九组艺人创下来台跨年艺人最多纪录！以下同样从北至南整理相关讯息，最底下有提供都想观看的K-POP迷「直播攻略」！

新北市：MAMAMOO华莎、Baby DONT Cry

华莎2023年才受台北市政府邀约参与2024年跨年，睽违两年再度来台跨年庆祝2026年到来，此次受新北市邀约演唱「闪耀新北1314跨河烟火」，想必会带来今年爆红歌曲〈Good Goodbye〉。



「闪耀新北1314跨河烟火」以淡江大桥为连结，开创「淡水、八里双主场」跨河庆典，华莎将在淡水舞台压轴演出，表订21时10分开唱。而八里舞台也请到韩星，是华莎唱片暨经纪公司P NATION师妹Baby DONT Cry，Baby DONT Cry，表订20:40开唱。



台北市：KARA

传奇女团KARA破天荒睽违12年再来台，且是重组后首度来台，可说是此次全台跨年最受瞩目焦点！KARA受邀「台北最High新年城」，预计在跨年倒数前登台演出，并和台北市民共同倒数、欣赏台北101烟火。



桃园市：Apink

Apink 2025年才受邀台北市跨年，即将到来的2026年则受邀桃园市「2026桃园ON AIR跨年晚会」，连续两年在台跨年！Apink同样是倒数前压轴登场，将和桃园市民一同倒数、欣赏烟火，表订23:00登台。



云林县：HIGHLIGHT

你没看错！云林县请来HIGHLIGHT全团！HIGHLIGHT降临云林大概是仅次於KARA唱台北的热门消息了！HIGHLIGHT受邀云林「电光跨年 点亮未来 Light Up Yunlin」，也是倒数前登场，约23时10分左右。



嘉义市：MAMAMOO颂乐

「台湾灶跤大战」佼佼者颂乐又来了！而且竟来到嘉义！和HIGHLIGHT降临云林消息热门程度不相上下，毕竟大部分民众都以为只有直辖市有办法请到重量级韩星啊！「2026全嘉艺起来跨年晚会」颂乐应会参与倒数，倒数后才真正演出，带给市民Ending舞台。



台南市：STAYC、ALL(H)OURS

台南市「2026台南好Young跨年晚会」请来可以说都是小公司奇迹的团体，High Up娱乐的STAYC与EDEN娱乐的ALL(H)OURS，两团预计都会带来青春、能量的表演。不过官方消息相当保守，仅列出顺序并无时间，但按情形STAYC应是倒数前登场，ALL(H)OURS至少要再早一个小时。



高雄市：权恩妃

「Water Bomb水弹女神」8月才受邀中职富邦悍将球团在台北大巨蛋演唱，跨年她倒是要在高雄「2026雄嗨趴」登场。高雄市亦没有公开表订时间仅供顺序，依照顺序应是23时左右登场。



KSD大致整理时间攻略

20:40

新北市（八里）：Baby DONT Cry

21:10

新北市（淡水）：华莎

22:00～

台南市：ALL(H)OURS

23:00～（倒数前登场）

台北市：KARA

桃园市：Apink

云林县：HIGHLIGHT

台南市：STAYC

高雄市：权恩妃

23:50（倒数时登场）

嘉义市：颂乐

另外，新加坡也举行跨年活动「Countdown 2026 Concert at The Kallang」，邀请到了全团Super Junior，全世界观众亦可透过线上直播收看，Super Junior表订22时登场。



