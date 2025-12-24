相隔十余年的圣诞礼物♥ 《我结》亚当夫妇再唱〈我们相爱了〉，网敲碗再站《MBC歌谣大祭典》

〈我们相爱了〉2025版破200万点阅啦！

圣诞节就快到了，大家还记得《我们结婚了》亚当夫妇（佳人、赵权）在圣诞节都会有特别惊喜吗？结婚第一年2009年就曾送上对唱情歌〈我们相爱了〉！到现在2025年，相隔了16年之久，观众竟然还可以收到亚当送的圣诞礼物――2025版〈我们相爱了〉！

「是爱情吗，你和我／一样的心意吗，你和我／我们相爱了／可以这样说吗……大概是爱情吧，你和我／好像开始了，你和我／我们俩相爱了／可以大声说了……」



先前发布的‎预告画面，是佳人和赵权录音过程，光录音就散发甜蜜。正式的影片选在耶诞氛围十足的场景，两人相视的互动就和从前没两样，重要的是他们都是歌手，佳人还是停止活动几年的状况，粉丝特别感动「佳人回来了」。他们的嗓音没有明显转变，仍是各自的招牌蜜嗓，多了的是稳重和他们相互扶持的温暖氛围。



影片17日公开，约在这两天23、24日，圣诞节前夕破200万观看次数！底下留言高达2300多则！网友留言「现在是几年……？我明天好像要上学了」、「佳人姐姐回来吧，多出点歌吧」、「从小学生到上班族，亚当夫妇还是依旧不老……」、「发行日一模一样，时隔16年ㅠㅠ」、「两人都是童颜，声音也都一样没变」、「许愿2025年MBC歌谣大祭典表演」、「以前是年下男冒失地告白的感觉，现在是赵权紧紧抓牢的感觉」、「我知道大人为什么听老歌了……听著听著会想起心动和幸福的回忆」……等等。

说到《MBC歌谣大祭典》，因为两人2011年年初就从节目下车、结束了婚姻，2012年年底突然受邀《MBC歌谣大祭典》，再次合体掀起粉丝激动！连此制作单位TOON STUDIO，都敲碗两人能再次站上《MBC歌谣大祭典》舞台啊！若如愿，对佳人而言又是重返舞台的重要一步了。



▼赵权IG幕后照，看起来还拍了更多东西！？照片中也有佳人所属女团Brown Eyed Girls的队友JeA，16年前、16年后〈我们相爱了〉制作人都是她



▼佳人后来还应援赵权个人活动



▼两人也录制祝福圣诞快乐的短影音，本站KSD韩星网在此也祝福大家圣诞快乐、新年快乐:D



