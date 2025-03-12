【三月韩综】《换乘恋爱：另一个开始》四角关系入直路！胜利前女友加盟《COUPLE PALACE 2》剖白情伤

本月的黄Viu韩综同样精彩！恋爱真人秀天花板《换乘恋爱：另一个开始》、《Edward Lee的乡村厨师》和《第六感City Tour》皆已进入最精彩的部分，而BIGBANG前成员胜利的前女友刘惠媛加盟《COUPLE PALACE 2》亦引爆韩网热话。

《COUPLE PALACE 2》

由金钟国、俞世润和李美珠主持的韩国全新综艺《COUPLE PALACE 2》是一部以结婚为主题的大型情侣配对真人秀，参加者为了追求完美婚姻而齐集「情侣宫殿」，并透过互相了解，藉此找到想要共度余生的理想伴侣。随著节目发展，一众男女成员的外貌、资历和结婚条件也被逐一公开，其中年薪1.5亿的美妆模特儿刘惠媛原来是BIGBANG前成员胜利的前女友！她也在节目坦言曾被绯闻标签而难以寻求对象：「我以为自己会很早结婚，感觉结婚后就能过著安稳的人生。」



近日成功配对的33位单身男女正式进入「Palace Week」同住环节，刘惠媛再度成为话题人物！她因为害怕动心而对男参赛者的追求犹豫不决，更自揭曾被前任伤害：「我曾经和前男友交往6年，当初是我主动告白的；我们双方的父母也都见过面，真的差一点就结婚了，但因为一些原因，我们最终还是分手了。」此时休息室的男嘉宾透露：「她是个超级有名的人，不过有著一些不太好的传闻，甚至有两则新闻报导出来了；其中一则是和XX（胜利）有关，另一则是和篮球选手有关。」虽然大家都知道刘惠媛并没有直接卷入任何犯罪事件，而是因为前男友的关系而引发热话，但她对於种种流言亦感到无奈：「其他嘉宾应该都有看过那些报道吧？只是没有人敢当面问我，让我感到有些不自在。」到底她能否挥别阴影找到真爱？敬请留意节目的最新发展。



《换乘恋爱：另一个开始》

韩国恋爱真人秀《换乘恋爱》番外篇《换乘恋爱：另一个开始》集结三季成员一同重返济州，以不同的方式创造全新回忆。《换乘恋爱3》多惠和东镇经历十三年爱情长跑后遗憾分手，直至节目结束也未能成功复合，让不少观众深感遗憾；但是二人终於在去年七月世纪复合，他们也在《换乘恋爱：另一个开始》最新一集担任特别嘉宾！当主持人问有没有结婚一事时，东镇更毫不犹豫地回答「我随时做好准备」，引发全场欢呼！一众成员也在最新一集迎来双人约会，陷入四角关系的郑奎敏、郑慧仁、郭珉在和李智妍终於直视内心感受，奎敏和慧仁一同出发拍摄情侣照，珉在和智妍则在家中单独约会，两对CP都度过了难忘的时光。节目即将上演大结局，到底他们能不能配对成功呢？



《Edward Lee的乡村厨师》

全新美食综艺《Edward Lee的乡村厨师》讲述「白宫主厨」Edward Lee带著女儿Arden Lee、演员卞约汉、高我星和申诗雅走遍韩国，以新颖的方式重新演绎韩式料理，碰撞出全新火花。近日众人前往旌善村落，并教导当地长者善用薯仔制作玉棋（面疙瘩）；钓技精湛的Edward更带领众人前往钓鱼，更与我星收获两条大鳕鱼！经过一天的辛劳后，Edward在家中以独门秘方煎牛扒慰劳大家，各人品尝后赞不绝口，观众们可边看边学艺！



《第六感City Tour》

由「综艺大神」刘在锡、宋恩伊、高庚杓和OH MY GIRL成员MIMI主理的全新户外推理综艺《第六感City Tour》 为《第六感》外传，每集固定成员和嘉宾会到访三个地点，其中两处是实际存在的真实地点，有一处则是制作组伪作的虚假地点，成员们可以在每个地点询问在场的人、触碰物件、分析出现的事情或布置去进行推理，并在过程中了解韩国、体验更在地的文化！近日男神演员姜泰伍亮相节目，不过退伍后首次现身综艺的他略显僵硬，引发全场爆笑！不过他的美貌也让宋恩伊和MIMI目不转睛，MIMI还笑言快活不知时日过；高庚杓亦透露二人是同校关系，对方不时会发简讯主动问候，非常有礼貌！



以上节目已於「黄Viu」上架，香港观众即可免费紧贴进度。

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