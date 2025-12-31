李瑞镇首登《SBS演艺大赏》！开场才说比《演技大赏》有趣，结果典礼太长又累差点忍不住骂人 XD

李瑞镇生平第一次参加《演艺大赏》颁奖典礼，当天他与一起引领综艺《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》（简称秘书镇）的金光奎共同获得男子最优秀赏。

（相关报导：【2025 SBS演艺大赏 得奖名单】李尚敏夺得大赏！从「穷酸债务人」到「新婚人夫」，《我家的熊孩子》记录逆袭人生）

金光奎先向《秘书镇》制作组表示感谢，然后谈到了家人。他说：「感谢邀请我参加这么好的节目的制作组们，每当受到这样的喜爱时，就会想起连一次飞机都没坐上就去世的父亲。现在好像仍在守护著我，真的很感谢。」他接著补充：「也希望家乡腰不好的母亲，在新的一年里能健康平安。」



而李瑞镇以一贯的幽默感吸引全场目光，他笑说：「颁奖典礼实在太长了，本来还担心会因为又累又无聊忍不住骂出来，结果竟然给了我奖。」接著补充：「既然拿到奖了，也会考虑《秘书镇》下一季的事。」一番话逗得现场笑声不断，明明开场的时候还表示比《演技大赏》有趣 XD



随后，李瑞镇向《秘书镇》制作组与出演者表达感谢之意，并坦言：「我们一直没能拿下同时段收视率第一，原本准备了一段只有拿到第一名才要喊的口号，但看来以后要再拿第一也不容易，所以今天就先喊一次作为结尾吧。」最后，两人一起高喊著口号说：「我们会明确地展示我们爲什么是秘书镇，我为什么是金光奎，我为什么是李瑞镇。」



而《秘书镇》讲述「挑剔王」李瑞镇与金光奎化身一日经纪人，全程贴身陪伴明星，透过细心照料与充满不可预测的对话带来欢乐。他们与明星的互动成为节目亮点，播出后也深受观众喜爱。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻