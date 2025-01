是真粉！李泳知送NCT Mark咖啡车：继续倾家荡产地支持你要好好吃饭偶尔为自己开暖气充分休息

李泳知去年底与NCT Mark合作〈Fraktsiya〉,让双方粉丝惊呼「泳知追星成功」,终於和「本命」合作了,上周李泳知送了Mark咖啡车写下长文,让粉丝直呼「是真粉」!

Mark 15日IG限时动态认证了李泳知送的应援咖啡车喊「真的疯了」,咖啡车上印有戴墨镜的李泳知写:「首尔产Fraktsiya(按:即两人合作歌名,卧底之意)来打招呼了,请再听一遍Fraktsiya。」,还有「Mark SBN(前辈)工作的地方出现了Fraktsiya!!!」、「祝大家2025新年快乐」等等字眼。



最吸引人、且可能让Mark觉得疯了的应该是右方密密麻麻的字,李泳知分享完整内容,写下的长文宛如RAP,部分有押韵也完全没标点符号:

「李马克aka李敏亨虔诚的基督徒兼本职天才fraktsiya性格也是天使般k-pop独一无二人才 name sombody who can juggle 3 teamat the same time with no rest time(按:就问谁可以毫无休息时间同时应付三个团体)nct皇帝天才万才k-pop恶魔不对是天使大天使以后也会跟著李马克前辈的帅气步伐一起应援共鸣声援倾听支持欢呼鼓舞支援赞助斗内订阅bubble买应援棒也去演唱会倾家荡产地支持你希望要好好吃饭偶尔为自己开暖气一定要充分休息我李泳知以身为李马克前辈的后辈为大众音乐产业做出巨大贡献的skr hey mark i want you to be长寿 and 万寿无疆 and be happy at the same time nice to meet you thank you for inviting me to the greatest song of all time fraktsiya多吃点练习加油2025年赚100亿吧可能已经有了但还是再赚一次吧thank you」



网友笑说「『2025年赚100亿吧可能已经有了但还是再赚一次吧』这不是疯了吗」,许多人都觉得很温馨如「泳知对Mark说各种好话,这就是我们想对Mark说的话」、「真的是最好的粉丝泳知少女」、「泳知少女好可爱……感谢对我们Mark的照顾」、「果然泳知少女就是与众不同,真了不起是成功的粉丝」。



泳知最早在出道前参与《高等Rapper 3》(2019)就表现对Mark的喜爱,2020在自己的YouTube综艺《泳知挖掘团》也大方的说自己NCT的本命是Mark,而这件事后来会广传是在《虽然没准备什么菜》,她在TWICE娜琏和彩瑛面前承认自己订了NCT Mark和在玹的bubble,提到Mark害羞眯眼的样子相当经典。后来两人有机会同台时,网友也会「放大检视」李泳知这名粉丝的表情XD。



去年12月Mark主动邀请李泳知合作〈Fraktsiya〉,成为「成德」(성덕、성공한덕후,成功的粉丝之意),两人在《2024 KBS歌谣大祝祭》也献上表演,在《2024 MBC歌谣大祭典》还唱了〈Small Girl〉呢!两人的〈Small Girl〉互动再次掀起讨论,有网友笑说泳知对Mark和对D.O.有差异XD,节目将在春节29日初一播出,大家可以期待之。



顺带一提,因为相当少人送咖啡车会写下如此多的文字,且泳知写下的字句就像粉丝们常常对偶像的基本生活关怀,也难怪让人倍感窝心。过去也有一些「超暖咖啡车」的例子,最知名的就是‎金知硕送庭沼珉的咖啡车‎了,‎金世正也曾在给金弼中、薛仁雅的咖啡车上写长文‎,都是希望片场工作人员能体谅、照顾好友。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻