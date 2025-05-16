《Biong Biong地球娱乐室3》人气持续上升！起床任务的数位排毒超爆笑，「时间之神」李泳知将展开受难记 XD

由李恩智、李泳知、MIMI和安俞真出演的《Biong Biong地球娱乐室3》日前强势回归，已经连续3周占据同时段收视一位，真的一集比一集还爆笑！

最新一集（第3集）中，他们要通过新游戏「草莓、香蕉、苹果」获得紧急粮食，按照水果进行动作，但如果连续出现同样的水果，她们就不能动，结果...所有回合她们都失败了，一直想要笔电的她们，最后只能自费购买。

还有「起床任务」的数位排毒也备受关注，制作组没收她们的笔电、手机，在这种情况下，要凭感觉预测上午8点，最接近时间的第1、2名就可以拿回手机和笔电，但是第3、4名每差一分钟，就会多没收一小时的手机！四姐妹好不容易从制作组那里获得笔电，结果...两个小时后就被收走了 XD



手机和笔电被没收的她们通过读书、游戏、自己演电视等，李恩智的怀旧电视剧真的让人笑到流泪！李泳知还说：「必须依靠萨满教和第六感」召唤「时间之神」，还和李恩智一起举行奇妙的仪式，上演各种情境剧。



隔天起得最早的安俞真看著爲了拍摄而上班的制作组，推测出时间，她还想起昨天制作组说过上午6点50分太阳升起的故事，并利用沙漏来推算时间，果然是「天才安俞真」啊！李恩智爲了寻找太阳，移动到山坡上，还对「时间之神」产生不信任，看著开车经过的人推测是上班时间。而「时间之神」李泳知则是凭著自己的感觉（？信心满满的进行挑战，MIMI 则是看到摄像导演打板的样子，一边确认摄影机上面的录制时间、一边计算，最后她获得第一名！



第二名的安俞真也拿回手机，但误差范围38分钟的第三名李恩智和误差范围70分钟的第四名李泳知，数位排毒分别是38小时和70小时。李泳知展示她手机使用时间，上周平均是8小时30分钟，最高纪录还有一天使用21小时22分，看来她之后要受难了，好期待她接下来会是什么样子啊！



《Biong Biong地球娱乐室 第三季》逢星期六在「Viu」上架，香港观众亦可一并在电视收看话题韩剧《鬼宫》、《24小时健身俱乐部》、Viu Original原创韩剧《芭妮与哥哥们》等精彩节目。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻