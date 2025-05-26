《山寨人生》无限期延播！女主曹宝儿小心翼翼开口提金秀贤：我的发言可能会伤害到某些人

女演员曹宝儿日前接受媒体访问，谈及Netflix新剧《吞金》之余，也首次对与金秀贤主演的Disney+原创剧《山寨人生》无限期延播一事，做出小心回应。

曹宝儿於日前出席了Netflix原创剧《吞金》的媒体采访。 《吞金》讲述消失多年的朝鲜最大商团之子「弘郎」失忆后归来，与怀疑其真实身份的异母姊姊「在伊」之间，逐渐产生难以言喻情感的神秘古装爱情故事。 该剧由《纸房子：共同经济区》、《鬼客：The Guest》、《Voice》的金洪善导演与《Dr. Brain》的金珍雅编剧联手打造。



曹宝儿原本预计以《山寨人生》作为婚后复出作品，但因主演金秀贤的争议导致播出计划暂缓，改以《吞金》率先回归小萤幕。对於《山寨人生》的情况，曹宝儿小心表示：「我很谨慎。 我的发言可能会伤害到某些人，所以我希望保留一点空间。」她补充：「《山寨人生》是大家团结一心准备已久的作品，倾注了很多感情。 希望有一天，这份努力能够被大家看到，带来好的结果。」

她也分享了婚前拍摄、婚后公开的特殊感受：「拍了8个月，去年5月结束拍摄，现在播出真的很有感触。 拍的时候还是单身，公开的时候已经结婚了，觉得像是『小宝儿』演的戏（笑）。 这期间我经历了很多人生变化。」



谈到婚后首次挑战古装剧，曹宝儿透露：「拍摄很有趣，也感受到古装剧的困难与魅力。 地点也非常多样，穿著韩服与发髻的感觉很新鲜。 冬天拍摄时，我还穿了五层睡裤来保暖呢！」

曹宝儿以稳健的态度和真诚的分享，展现出作为演员与新婚人妻的成熟魅力，让人更期待她在《吞金》以及未来作品中的表现。

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