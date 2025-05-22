网友向SM娱乐荐举「单恋素人帅哥」，结果真的出道了！众人猜测是NCT WISH是温Sion：「已成为所有人的单恋对象」

网友形容原PO的做法是「既然我得不到他，就让他成为所有人的恋人」，十分中肯kkkk

近日韩国网路论坛Theqoo有人PO文自曝曾向SM娱乐公司推荐单恋对象、最终令对方成为艺人，标题是「单恋男因为我而改变了人生，但他不知道...」。 这名网友贴出SM娱乐公司负责试镜工作的IG帐号，似乎是与该账号的运营者进行了私讯对话，运营者对於原PO传来的讯息问道：「您好，两位学生都是您的朋友吗？」原PO回答「是的」。



很多网友对这名艺人的身份感到好奇，根据资深SM家族粉丝分析，最有可能的就是RIIZE元彬和NCT WISH Sion（是温），因为近几年被SM以IG私讯方式发掘的男艺人就是这两位。 （*栽禧是在高中庆典活动唱歌而被星探传私讯发掘）

这篇PO文目前已经删除，据看过该文的网友透露，原PO虽然没有透露姓名但有提示是NCT WISH，且强调自己是极度颜控，这么看来应该就是Sion！



Sion本名吴是温，2002年出生於全罗南道木浦，读中学时就是当地多所学校间有名的帅欧巴。16岁参加高中修学旅行时，Sion和其他地区的学生搭同一艘游览船，被一致认为是「NCT的面相」、「一辈子遇不到两次的帅哥」，纷纷拜托他拍照留念。



시온이 과사와 썰 알려주셔서 올립니다



2018년도에 수학여행 갔었는데

한강 유람선에서 갑자기 애들이 웅성웅성 거리면서 진짜 잘생긴 사람 있다고 엔시티 상이라고 해서 구경 갔더니 시온이었다고 합니다! 그때 시온이 남고도 (목포 마리아회고등학교) 같은 날 수학여행이었던 것 같았는데 그때… pic.twitter.com/t3vdbtPJsI — 샤인온(@Shineon_0315) February 24, 2024

国中3年级时，Sion考虑当演员并开始在课余时间学习表演，高一快结束时突然通过IG接到SM娱乐的私讯联络。 一开始Sion以为是诈骗而立即拒绝，一个月后又收到联络，这次他明白对方确实是SM娱乐，但听说要去首尔试镜，因为不想耽误学校出勤又拒绝了一次。好在SM星探锲而不舍，宁可亲自跑到木浦来试镜，3天后通知他已被录取，到公司练习一个月就提议签约。 最终，Sion在2024年正式作为NCT日本分队NCT WISH的队长出道，SM真的是挖到宝了XD



Sion出道前在IG分享的自拍：



网友笑称如果这件事是真的，原PO完全是做出了弘益人间的公益善举：「既然我得不到他，就让他成为所有人的恋人kkk」「天呐居然是Sion，超感谢原PO荐举」「这样的人出现在学校，怎么可能不暗恋呢」「感谢原PO把自己的单恋对象变成所有人的单恋对象」。





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