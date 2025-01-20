惊悚又好追！郑星一首当男主变鲜肉搭青龙影后，《揭密最前线》与金憓秀化身记者，调查「吸毒邪教、断头虐猫」真相！

Disney+ 在1月15日上线的强档原创新剧《揭密最前线》，由刘先东导演执导，为青龙影后金憓秀时隔三年回归小萤幕之作，继《Signal信号》后再次干起查案老本行，这次搭挡郑星一、朱钟赫一同化身记者深入案件危险之地，只为将真相公之於众！首两集紧凑刺激的节奏穿插无理头的笑梗，在爆笑之余各种事件线索交织，金憓秀在剧中狂奔打架甚至空中飞行，各种大动作戏码更让网友惊呼憓秀实在太敬业，而初次担纲男主角的郑星一也一改过去性感大叔形象，剧中变成30岁小鲜肉弟弟，造型和演技都减龄到让人认不出来！《揭密最前线》支线与出场人物非常迅速展开，绝不能错过的重点帮你画出来，各条线梳理清楚看得更过瘾！

被阻挠的节目《揭密最前线》面临的挑战

《揭密最前线》在剧中是KNS电视台的王牌调查节目，专门揭秘重大时事案件真相，虽然收视与知名度都很亮眼但却因不接受广告赞助，以及各种争议报导问题不受台里待见，被贬到新办公楼的半地下室，后又因为网路上有人匿名为「扳机博士」爆料节目组内部有偷情丑闻，面临节目终止危机。金憓秀饰演的组长吴疏龙对节目尽心尽责，正义又热血，为了新闻不惜深入犯罪团伙老巢，还让54岁的憓秀姐姐使出看家本领与丧尸搏斗，看预告后面还有不少大场面动作戏，拼到让人赞叹！这次吴组长不遗余力也要维持节目生存，打赌一定抓出捣乱《揭密最前线》内部的叛徒「扳机博士」，还要侦破20年前演员车煜星失踪悬案，重振节目威望，让上头想废掉节目都废不掉！



降落伞与扳机博士牵动的电视台人物关系

拥有「帅大叔」称号的男星郑星一这次首次出演剧集男主角，有别於大家印象中的上流斯文男形象，饰演从电视剧剧组阴错阳差转降至《揭密最前线》的降落伞PD韩道，一出场就引发讨论让网友直呼「根本认不出来！」整个减龄十几岁的发型穿搭和人设真的超新鲜。韩道对於节目组与吴疏龙的老派作风韩道完全不屑一顾，戴著帽Ｔ帽子、嘴咬棒棒糖，态度傲慢疏离让团队其他人都不喜欢，孤僻的他看似还有段悲惨的童年经历有待解开。这位空降的制作人据说是因为朝知名电视剧导演喷尿被发派到《揭密最前线》，但KNS电视台具社长表面上看似对韩道还不错，可又成立真相委员会和吴疏龙打赌谁先抓出「扳机博士」，像是真的要让《揭密最前线》做不下去，目前看不出来具社长与韩道的实际关系，而电视台各方势力交会，看来真的需要找出发布偷情性爱影片的「扳机博士」才能看清楚电视台内部究竟在搞什么鬼！



首集案件毒窟邪教「信任庙宇」完全铲除？

第一集案件「信任庙宇」以邪教手段洗脑群众违法种植「万圣节的花」罂粟，制作出一群看起来像丧尸的毒虫教徒，吴疏龙为了拍摄到他们的犯罪证据，带著空降新人韩道以出乎意料的「真」降落伞方式潜入内部，甚至历经超狂丧尸追逐戏码及韩道的新时代手段空拍机拿到罪证，将警方都不能合法取证的大案新闻顺利播出。看似信任庙宇一案告一段落，想不到第二集结尾教徒竟然还来攻击节目组办公室，究竟邪教案后续会不会还有其他发展，教主太太和他儿子是否还会被放出来，吴疏龙与韩道又该如何抵挡报复行动呢？



杀猫凶手的行动及组员之间的合作

在邪教案结束后，下一个虐杀猫咪，将小猫残杀断头的案件紧接而来，男扮女装的高中学生凶手恶毒狡诈，引导韩道侦查方向错误，一路追到流浪汉爷爷的家，这幕也是郑星一在发布会上提及印象深刻的老鼠掉到头上的片段，将紧张刺激的氛围拉满！另外，鲜肉演员朱钟赫在剧中饰演勤勤恳恳工作的助理PD姜基浩，尽管为了新闻通宵努力，却因为学历低迟迟不能升职制作人。第二集姜基浩因为与韩道提交同样主题的企划案爆发冲突，甚至还要给韩道当调查「杀猫案」的助理，两人是否能在此次事件建立革命情感，虐猫凶手下一步看似将目标从猫转移到小孩身上，《揭密最前线》能否阻止凶手，将他公之於众都是后续重要看点。



《揭密最前线》追踪报导案件一案接一案超级紧凑，凶手残忍犯案之间看老鸟带新人笑料不断，将恐怖与笑点融合，让人上一秒惊吓下一秒又笑不停！除了无尿点快节奏外，还有金憓秀、郑星一等老练的演技让人超入戏，各种疑团像是节目组抓耙仔「扳机博士」到底是谁、曝光丑闻的最终目的又是什么、20年前演员车煜星失踪悬案又藏有什么秘密、韩道的童年阴影及被转降的真实原因，后续故事发展完全猜不到，一定要锁定《揭密最前线》后续剧情一探究竟！



Disney+ 原创刑侦剧《揭密最前线》每周三下午16:00独家上线新集数。

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