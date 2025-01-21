【韩网热门】不婚主义者或许会有共鸣的想法：不需要帅气地证明自己，平凡就好

有网友发文称：「结婚生活只要平凡即可，一个人生活为什么就必须帅气、理直气壮呢，我只是过生活而已啊...」引发了热烈的讨论

原PO对此很有共鸣，因为说自己是不婚主义之后，周围的人总是说「不结婚如果不想过得狼狈，必须要有钱、好好管理身材」，真的超烦。

韩国网友评论：

1. 没错，我只想当个平凡的不婚主义者

2. 我只想懒洋洋地、舒舒服服地过日子，管他什么帅不帅气

3. 已婚就能从老后问题中解脱吗？ 并不是这样啊...

4. 有很多已婚者活得也很狼狈，为什么单身就不能这样呢？

5. 像现在这样点个辣炒年糕，躺著看YouTube，过著单身生活，这才是我想要的

6. 单身自己赚钱自己花，真的不懂为什么老有人说一个人生活会没钱

7. 什么「单身就需要有很多钱」，难道已婚者就不需要很多钱吗？ 要养孩子，还要兼顾夫家和娘家...

8. 大多数单身者比已婚者过得更帅气，因为他们把时间和精力投入到自己身上，而不是家庭或房子

9. 有人把「没有丈夫」看作一种缺失，认为需要用经济能力或其他东西来弥补这种缺失

10. 「需要钱」「要注重健康管理」，这不是单身、已婚、未婚的问题，是成年人都需要面对的课题吧

11. 那些人不是无法理不婚主义者，而是想通过不婚主义女性后悔的模样，来确认自己结婚的选择是正确的。 为了将自己结婚合理化成为无法拒绝的最优选项，故意把不婚生活的基准、幸福的基准调高到不现实的高度。

12. 就算住在单人租屋，也比伺候韩男快乐多了

13. 真的，什么「偏离既定道路就必须有值得拿出来炫耀的东西」这种观念，早该扔掉了

14. 从以前开始，电视上就打造所谓的「黄金剩女」概念，说如果不结婚就得是有钱、有出色事业、超级自律的女性。 可我不结婚只是因为想随心所欲地活，为什么非要成为「黄金剩女」呢？

15. 现在不婚主义的概念已经变得普遍，那些多管闲事的指指点点也少了很多

16. 希望未来有更多为不婚者打造的共同生活空间

出处：https://theqoo.net/hot/3577699705

图源：Photo by Denys Nevozhai on Unsplash

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