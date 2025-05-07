热门综艺《Biong Biong地球娱乐室 第三季》强势袭Viu！四姐妹爆笑、神之默契超圈粉～

近期热门韩综非《Biong Biong地球娱乐室》莫属！由王牌制作人罗暎锡（罗PD）打造，自2022年第一季播出后便话题不绝！4位成员：李恩智、李泳知、MIMI和安俞真更因节目广受观众喜爱而人气急升，她们不仅在节目上尽显默契，私下亦培养出深厚的感情，时常互相为对方站台送惊喜，难怪现正热播的《Biong Biong地球娱乐室 第三季》亦深受亚洲各地网友喜爱，以下【四大看点】更是圈粉关键，观众读完后即可到Viu感受节目的独有魅力！

1. 四姐妹神之默契

经历三季拍摄，《Biong Biong地球娱乐室》四位成员李恩智、李泳知、MIMI和安俞真早已建立了深厚姐妹情，更常常在节目上展现无容置疑的好默契！最新一集中，四女在初声游戏（拼音游戏）中需要回答运动项目，结果俞真无预警大叫「拍手」！大姐李恩智随即出面护航：「运动时当然要拍手啊。」李泳知亦表示：「拍手也是一种运动啊，我认真的。」MIMI还学著公园里的长辈前后拍手，安俞真则强调：「因为血液循环也会变好。」引发全场爆笑，可见他们配合得天衣无缝，观众也非常乐见四人搞笑对抗罗PD的画面。





2. Kpop点唱机

「MZ文化总统」李泳知曾主持音乐节目，加上MIMI和安俞真是人气女团成员，所以四人对於Kpop可谓如数家珍，更常常在节目上狂歌热舞，如aespa《Whiplash》、ILLIT《Magnetic》、Bruno Mars《Too good to say goodbye》，堪称节目组的气氛推手，李恩智亦不禁笑言：「我有主持电台节目，一天大概四个小时要说很多话，但是我在这里喉咙更痛！」此外，她们也在节目中分享了认识Kpop的契机：安俞真9岁时在姐姐的薰陶下爱上韩流、李泳知从2013年起因为BIGBANG入坑，MIMI则是听著KARA和Super Junior的歌梦想著当歌手，李恩智透过初代偶像水晶男孩、H.O.T.、S.E.S.、M.I.L.K.了解Kpop文化，让不少粉丝相当有共鸣。



3. 狂歌加乱舞

《Biong Biong地球娱乐室》其中一个经典环节就是猜歌游戏，成员们成功猜对歌曲名称和演唱歌手后才能获得相应奖励，四人也常常不自觉附加随机舞蹈，例如当红偶像团体RIIZE《Love 119》和VIVIZ《MANIAC》；可是「游戏黑洞」MIMI不时在音乐猜题游戏中碰壁，不但吃不上晚餐，更常常引发现场爆笑，使观众无法自拔！



4. 自然不造作

《Biong Biong地球娱乐室》另一看点，正是四女自然不造作的表现！除了李泳知不时素面朝天，女团成员MIMI和俞真亦经常素颜上阵，更不介意在镜头前大方化妆；她们也多次在李泳知的指挥下拍摄短片，最新一集四人的「幸福海狗骚(秀)」便令观众笑到飙泪。



《Biong Biong地球娱乐室 第三季》逢星期六在Viu上架，香港观众亦可一并收看话题韩剧《鬼宫》、Viu Original原创韩剧《芭妮与哥哥们》等，以及更多粤语配音剧集，尽览精彩节目。

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