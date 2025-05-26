少女时代开呛（？）模式！秀英&Tiffany笑：润娥有不当C位会死的病

少女时代成员秀英和Tiffany最近在YouTube节目《见面聊聊吧》中同框，两人一见面就火力全开、笑料不断。

Tiffany一开场就笑说：「虽然私下常见，但在节目里碰面好久没啦！」而目前正在tvN月火剧《拜托戒酒吧》中担任女主角的秀英，则自豪地介绍新剧：「这是极其有常识、自称爱酒人士的酒鬼女人，与讨厌喝酒的初恋重逢后发展出的恋爱故事。」

秀英和T Tiffany都是公认的「爱酒族」，所以一听到「禁酒」这词就忍不住爆笑。 Tiffany更直接吐槽：「你每天晚上背剧本时，是不是也边喝边看？」秀英则笑著回应：「因为这剧本的情境，有些地方真的要小酌一下才看得懂啦~」



聊到过去的少女时代回忆，秀英提到最近在日本的个人活动中，一个人挑战了《说出你的愿望》的表演。 她笑说：「我看到有粉丝留言『润娥让开，秀英现在是C位！』」这话一出，两人立刻摇头说：「润娥不可能让的啦！」



Tiffany更搞笑补刀：「润娥一定要当C位啊！她有个病叫『不当C位就会死的病』。」但随后她马上补上一句认真的话：「润娥是少女时代的C位，这是不会改变的真理。」展现出队友间的好感情和铁打的默契。



看了影片的网友们纷纷留言：「少女时代万岁！」、「润娥就是典型的C位脸」、「根本没人能超越润娥的颜值」、「她们感情真的好好」、「看著就觉得开心」、「阿芙萝黛蒂润娥！」、「润娥当然不可能让位啦！」，热烈的反应让人忍不住笑出声。

此外，最近在为纪念 SM娱乐30周年而聚会时，少女时代成员们一起拍摄了合照，对此秀英和Tiffany都表示「感到很骄傲」。Tiffany说：「当初制作15周年纪念专辑时，公司给了我们很多支援，而这次SM 30周年，反而是我们想去支持公司，所以才聚在一起。」她接著表示：「希望这张合照能成为其他团体也能重新聚首的好榜样。」说完满脸都是自豪的笑容。



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