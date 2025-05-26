BLACKPINK、BABYMONSTER、TREASURE今年全部回归！YG新女团确定4人

YG娱乐总制作人杨贤硕（梁铉锡）於5月26日淩晨透过YG官方YouTube频道，公开了包括BLACKPINK、BABYMONSTER、TREASURE等旗下艺人的今年活动计划。

杨贤硕表示：「BLACKPINK将时隔许久再次站到粉丝面前，虽然目前尚未确定具体日期，但很快就会向大家公布她们的新曲消息。」这让期待已久的粉丝们备感期待。



此外，BABYMONSTER将於7月1日发布新曲〈Hot Sauce〉。 杨贤硕介绍道：「这首歌非常简单、轻快，让人听了会觉得『哇，这首歌好有趣』、『好嗨』、『中毒性超强』。 希望大家能和这首歌一起愉快地度过夏天，这是一首像礼物般的歌曲，请大家多多期待。」BABYMONSTER还将於10月1日推出包含4首歌曲的迷你专辑。

TREASURE方面，预计於9月1日发行迷你专辑，并从10月起展开全新世界巡演。 杨贤硕透露，自己不久前与TREASURE全体成员深入交流过，决定「每年稳定推出两次迷你专辑或正规专辑，全力以赴地努力」。



对於新团体的计划，杨贤硕表示：「我们现在手上有两支男团，其中A队平均年龄约18岁，B队约15至16岁。 女团方面也是两支，不过BABYMONSTER才刚出道一年，所以按照顺序，男团先推出会比较合理。 我们正深入研究和观察这些练习生们，计划明年从两支男队中至少推出一队出道。」同时，他还透露，新的女团已确定由4名成员组成，近期将公开各成员的练习过程，并计划明年发表她们各自的SOLO曲。

针对粉丝们长期以来抱怨的「专辑发行时间太慢」问题，杨贤硕解释说：「为了改善这一点，YG内部系统已进行了大幅更换。」他还补充道，公司计划从今年下半年起，基於新系统展开多项活动，以持续拓展多元IP。

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