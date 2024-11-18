艺声弟弟钟真结婚，Super Junior婚礼表演团再出马！MC依旧利特，K.R.Y.难得合体，D&E偕新郎跳开场舞

Super Junior历经大大小小好事坏事，是知名富有团魂的二代男团，「成员的家人也是家人」，宛如大家族般，昨（17）日艺声弟弟金钟真结婚，「Super Junior婚礼表演团」果然再次出马！

或许是从2015年起希澈姐姐金希珍婚礼开始，Super Junior家人的婚礼就有个模板，成员一定会担任MC与祝歌歌手，完全是专业的婚礼表演团队，最新艺声弟弟金钟真的婚礼也遵循此模式，MC是富有主持经验的利特，祝歌歌手艺声及小分队K.R.Y.（圭贤、厉旭、艺声）。D&E（东海、银赫）虽然没献唱经典的〈Oppa, Oppa〉，但和钟真一起跳了开场舞〈Miracle〉，而K.R.Y.难得合体也在粉丝间受到讨论，艺声唱完深深拥抱亲弟弟钟真亦感动人。

▼MC利特



▼K.R.Y.献唱〈Dorothy〉、艺声献唱〈必须是你〉(It Has to Be You)



You know that your idols are real, genuine good singers when they sound this good in wedding event. Because obviously there's no backtrack on a wedding event. No fancy microphone, not even in-ears. Just their amazing voice. As expected of Super Junior KRYpic.twitter.com/dIN6xohItj — Yesung's (@sapphirecloud1) November 17, 2024

▼K.R.Y.难得合体，艺声演唱后深情抱著弟弟



▼D&E与钟真跳开场舞，Super Junior的〈Miracle〉



利特姐姐朴仁英、希澈姐姐金希珍、圭贤姐姐曺雅拉、银赫姐姐李素拉（图片左起顺序）是姐妹淘众所皆知，姐姐们昨日都出席，晒出与新人合照。当天婚宴厨师也秀出和Super Junior成员的合影。最重要的是！成员们和新人合照时，必伸手掌喊Super Junior口号「我们是Super Junior耶唷」的那张照片亦曝光！不知正式的照片何时会公开。



最后回顾钟真和成员们的好感情，年纪较大的成员们也把他当弟弟。最荒谬的是某次综艺节目神童和利特要自制泡菜，他们打给艺声来帮忙，艺声却喊弟弟过去，钟真便接手制作了。钟真还在Super Junior团综《Super TV》露脸多次，在利特或东海YouTube频道也出过声或露过脸，好感情可见一斑。



钟真稍早亲自发文感谢：「昨天是非常有意义的一天。我的婚礼有这么多的祝福和感动，没想到得到了大家的厚爱，所以非常感动。虽然会花点时间，但我会感谢每一位的。而且我不会忘记给予我的爱。非常感谢大家让我们度过了最幸福的一天。」



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