艺声弟弟钟真结婚，Super Junior婚礼表演团再出马！MC依旧利特，K.R.Y.难得合体，D&E偕新郎跳开场舞

Super Junior历经大大小小好事坏事,是知名富有团魂的二代男团,「成员的家人也是家人」,宛如大家族般,昨(17)日艺声弟弟金钟真结婚,「Super Junior婚礼表演团」果然再次出马!

或许是从2015年起希澈姐姐金希珍婚礼开始,Super Junior家人的婚礼就有个模板,成员一定会担任MC与祝歌歌手,完全是专业的婚礼表演团队,最新艺声弟弟金钟真的婚礼也遵循此模式,MC是富有主持经验的利特,祝歌歌手艺声及小分队K.R.Y.(圭贤、厉旭、艺声)。D&E(东海、银赫)虽然没献唱经典的〈Oppa, Oppa〉,但和钟真一起跳了开场舞〈Miracle〉,而K.R.Y.难得合体也在粉丝间受到讨论,艺声唱完深深拥抱亲弟弟钟真亦感动人。

▼MC利特



▼K.R.Y.献唱〈Dorothy〉、艺声献唱〈必须是你〉(It Has to Be You)



You know that your idols are real, genuine good singers when they sound this good in wedding event. Because obviously there's no backtrack on a wedding event. No fancy microphone, not even in-ears. Just their amazing voice. As expected of Super Junior KRYpic.twitter.com/dIN6xohItj