Super Junior晟敏确定不续约！时隔20年离开SM娱乐，IG发文感谢、确定加入Trot专业公司！

Super Junior 成员晟敏与SM娱乐合约到期不再续约，今日（30日）SM娱乐也发表官方声明。

SM娱乐表示：「本公司与所属艺人晟敏的专属合约已经结束。」接著，SM娱乐表示：「从练习生时期开始到以艺人身份活动的20多年时间里，向一直和我们一起的晟敏表示感谢，将继续支持晟敏的音乐活动和新的开始。」



随后，晟敏也在自己的 IG 写下：「2000年12月，充满勇气和梦想进入SM的选秀场，当时还是国中3年级的我，现在结束与SM的漫长旅程。对我来说，SM是人生的老师、家人、朋友一样的存在，在一起的20多年时间对我来说真的是很大的礼物，真心感谢一直以来陪伴我们的所有人。如今我怀著新的梦想再次站在起跑线上，我会和一起踏上新旅程的 TOTALSET 娱乐的家人们一起踏踏实实地、不忘初心地走下去，一定会用饱含真心的歌曲和舞台报答大家的支持。」



而晟敏在2005年作爲 Super Junior 成员出道后，凭藉〈Sorry, Sorry〉、〈It's You〉、〈Mr. Simple〉等热门歌曲受到喜爱。2014年与音乐剧演员金思垠结婚，但因多次将粉丝赠送的礼物送给老婆、拒绝和粉丝沟通、高调放闪，最终导致歌迷抵制，2019年开始中断组合活动。2022年晟敏出演《Mr. Trot 2》，之后以 Trot 歌手的身份重新出发。



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